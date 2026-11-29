У Швейцарії на референдумі 54,9% громадян підтримали пом'якшення правил експорту зброї. Це дозволить постачати зброю 36 країнам-партнерам, навіть якщо вони беруть участь у військовому конфлікті.

Про це повідомило видання SRF.

Чи зміниться щось для України?

Згідно з новою поправкою до закону, за яку голосували на референдумі, Швейцарія зможе експортувати своє озброєння до 36 країн-партнерів. Йдеться про США, держави ЄС, Ізраїль тощо. Це можна буде робити навіть у тому разі, якщо ці країни будуть залучені до конфлікту.

При цьому тепер не потрібно буде обов'язкової згоди від уряду Швейцарії, якщо їхня зброя піде на реекспорт до третьої країни. При цьому тамтешня влада залишає за собою право останнього слова щодо експорту. Водночас через свій нейтралітет Швейцарія не буде надавати зброю Україні напряму чи через інші держави.

Прихильники ідеї хочуть послабити обмеження, аби оборонна промисловість була конкурентоспроможною. Різні ліві організації при цьому незадоволені, що швейцарську зброю можуть використовувати в різних конфліктах.

Додамо, у 2023 році Швейцарія не продала майже сотню танків Німеччині. Там планували модернізувати їх та надати Україні.