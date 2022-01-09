У Швейцарії військовим заборонили користуватися месенджерами
9 січня 2022 , 18:50Читать новость на русском
Джерело:Swissinfo
У Швейцарії влада заборонила військовослужбовцям користуватися месенджерами. Мовиться про Telegram, WhatsApp та Signal.
Однією з причин такого рішення була необхідність гарантувати інформаційну безпеку. Тепер військовим дозволили користуватися лише місцевою програмою Threema.
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Вона базується у Швейцарії і не підпорядковується законодавству інших країн. Месенджер працює відповідно до норм Європейського Союзу щодо забезпечення збереження даних.
Щорічну плату, яку стягують з користувачів програми Threema, виплачуватимуть з поточного бюджету армії.Зверніть увагу! Згідно з опитуваннями, у Швейцарії найпопулярнішим застосунком для обміну миттєвими повідомленнями серед осіб у віці від 16 до 64 років є WhatsApp.
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