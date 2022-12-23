Відомий швейцарський художник підсвітив історичні будівлі у Києві: фантастичні фото

У Києві розпочався мистецький світловий тур відомого швейцарського художника Геррі Хофштеттера. Він підсвічуватиме відомі будівлі та пам’ятники столиці.

Тур має назву "Різдвяне світло для надії". Проєкт створили за підтримки посольства Швейцарії в Україні, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства внутрішніх справ України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

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Швейцарський художник підсвітив історичні будівлі у Києві

Хофштеттер приїхав в Україну з невеликою командою з чотирьох осіб і власним електрогенератором. З 23 до 25 грудня він проводитиме свій світло-мистецький світловий тур. Будівлі підсвічуватимуть щовечора з 16:00 до 22:00.

На жаль, багато людей не можуть відсвяткувати Різдво повною мірою. Тур покликаний показати всьому світу та дати надію, що все буде добре,

– зазначив митець.

В перший день планують підсвітити:

Андріївську церкву,

Національний музей історії України,

дзвіницю Михайлівського Золотоверхого монастиря,

будівлю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка,

дзвіницю Софійського собору.

Проєкції Хофштеттера – на різдвяну та українську тематику. Зображення створюватимуться відразу на місці у вигляді NFT та розміщуватимуться на платформі Opensea NFT під керівництвом художника. Гроші від продажу робіт скерують на наступну його акцію для підтримки України.

"У нас одна планета, тож мова культури – це єдина мова, якою повинні спілкуватися усі між собою", – вважає Хофштеттер.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли, що зображення з проєкцій транслюватиметься в прямому ефірі. Так, картинки потраплять на фронт до українських захисників в окопах, а також до будинків і сховищ українців.

Дивіться фото із заходу / Фото Дар'ї Сидоренко, Суспільне

Коротко про Геррі Хофштеттера

Геррі Хофштеттер – всесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Серед його відомих робіт є, до прикладу, акція солідарності у глобальному карантині 2020 року через COVID-19 – освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії.

Він прожив біля її підніжжя 5 тижнів і щовечора виставляв прапор країни, яка особливо постраждала від пандемії.

У 2012 році, щоб відзначити соті роковини аварії на "Титаніку", художник зробив світлову проєкцію лайнера у його оригінальному розмірі на гігантському айсбергу в Арктиці. Саме там і затонуло судно. Освітлення ввімкнулося в ту хвилину, коли почалася трагедія.