ШВЛи, і швидкі: Франція, Угорщина, Фінляндія та Бразиля передають Україні гумдопомогу
Джерело:МЗС України
У війні з Росією світ підтримує нашу державу. Саме тому з різних країн до нас приходить гуманітарна допомога, зкорема від Франції, Фінляндії, Угорщини та Бразилії.
Міжнародні партнери постачають нам ліки, продукти, засоби гігієни, апарати ШВЛ, карети швидкої допомоги тощо. Загалом Україні вже отримала кілька сотень тонн допомоги від іноземних країн.
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Зокрема від Франції Україна отримала близько 100 тонн гуманітарної допомоги, яку розподіляють між військовими та цивільним населенням.
Фінляндія відправила Україні 15 карет швидкої допомоги та 2 пожежні машини.
Угорщина передала ще одну партію вантажу, яка становить понад 100 тонн. Серед вантажу продукти, засоби гігієни та апарати ШВЛ. Також понад 11 тонн гуманітарної допомоги нам передає Бразилія.
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