Біологічний тероризм на Херсонщині: окупанти створюють умови для поширення сибірської виразки
На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки. Для цього ворог завозить до регіону інфіковану худобу.
Про це повідомили в ГУР МО.
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Як росіяни поширюють збудники сибірської виразки?
В ГУР повідомили, що росіяни звозять туші худоби, зараженої сибірською виразкою, до скотомогильників на тимчасово окупованій території Херсонщини.
У регіоні налічується близько 50 таких об'єктів, із яких приблизно десять становлять найбільшу небезпеку. Зокрема, йдеться про скотомогильники поблизу Асканії-Нової, Скадовська та Залізного Порту.
Заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Туші худоби не спалюють, а просто закопують. Багато об'єктів перебувають у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів,
– заявили в ГУР.
Розвідка повідомила, що захоронення інфікованої худоби не мають належних огорож чи будь-якого захисту. З часом ґрунт просідає, але окупанти не проводять жодного необхідного обслуговування скотомогильників.
Частина таких об'єктів розташована в місцях із високим рівнем ґрунтових вод, що ще більше підвищує ризик поширення інфекції. Збудник сибірської виразки може зберігатися в ґрунті десятки й навіть сотні років.
В ГУР наголосили, що Росія може використати скотомогильники для проведення провокацій, які, ймовірно, супроводжуватимуться як фізичними діями на місцях скупчення інфікованих захоронень, так і інформаційними кампаніями. Зокрема, можливі спроби звинуватити Україну у створенні або застосуванні так званої "біологічної зброї".
Наскількі небезпечною є сибірська виразка?
Сибірська виразка (сибірка) – це гостре інфекційне захворювання, яке передається від тварин до людини і викликається бактерією Bacillus anthracis.
Найчастіше у людей воно проявляється ураженнями шкіри з утворенням характерного карбункула, набряком і запаленням лімфатичних вузлів, на тлі високої температури та загальної інтоксикації організму.
Рідше хвороба вражає легені або травну систему і може мати більш тяжкий перебіг із поширенням інфекції по організму.
Люди можуть заразитися, якщо:
- вдихають спори;
- вживають їжу або воду, заражену спорами;
- якщо спори потрапляють в поріз або подряпину на шкірі.
Які симптоми?
- група маленьких пухирів або горбків, які можуть свербіти;
- навколо виразки може виникнути набряк;
- безболісна ранка шкіри (виразка) з чорним центром, яка з'являється після невеликих пухирів або горбків.