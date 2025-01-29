"Общак" Путіна та постачальник сировини для вибухівки: чим важливий удар по Кстово

Україна 29 січня 2025 року завдала удару по "Сибур-Кстово" – стратегічному підприємству, яке збагачує Путіна та постачає сировину для вибухових речовин. Це частина стратегії послаблення економічних та військових ресурсів Росії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express. Україна вкотре завдала чергового точного удару по території Росії, використовуючи велику кількість далекобійних дронів.

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"Сибур-Кстово" під ударом

Однією з основних цілей атаки стало нафтопереробне підприємство "Сибур-Кстово", що розташоване в Нижньогородській області, поблизу Ніжнього Новгорода.

Це підприємство є частиною великого промислового комплексу, який включає також нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", з яким "Сибур-Кстово" тісно пов'язане технологічно.

Попри те, що більшість українських джерел спочатку повідомляли, що атакували саме нафтопереробний завод, згодом стало відомо, що під ударом було саме підприємство "Сибур-Кстово".

Офіційно на самому підприємстві підтвердили, що після удару виникла пожежа, і працівників евакуювали на безпечну відстань. Це підприємство займається виробництвом етилену, пропілену, бензолу та інших вуглеводних продуктів, що робить його важливим елементом в технологічному циклі нафтопереробки.

Однак стратегічна важливість "Сибур-Кстово" для Росії не обмежується лише промисловим виробництвом. Компанія є частиною величезної бізнес-імперії "Сибур", яка є безпосередньо пов'язаною з особистими інтересами президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляють російські опозиційні джерела, головними власниками "Сибур" є олігархи, яких часто називають "гаманцями Путіна", зокрема Геннадій Тимченко та Леонід Михельсон, а також родичі, включаючи екс-зятя Кірілла Шамалова. Це підприємство розглядається як частина "общака" Путіна, що збагачує його та його найближче оточення.

Окрім фінансового значення, "Сибур" відіграє важливу роль у військових постачаннях Росії. За даними російського опозиційного видання "Проект", компанія є одним з основних постачальників сировини для виробництва вибухових речовин на найбільший в Росії завод – "Завод ім. Свердлова", що розташований у Дзержинську, Нижньогородська область, всього за 50 кілометрів від "Сибур-Кстово".

Цей завод є єдиним виробником в Росії октогену та гексогену, хімічних сполук, що використовуються для виготовлення вибухових речовин, зокрема для боєприпасів. Продукція цього заводу активно застосовується у виробництві боєприпасів, які використовуються Росією у війні проти України.

Таким чином, удар по "Сибур-Кстово" має подвійне значення: по-перше, це завдає шкоди стратегічному економічному активу, що підтримує фінансову стабільність Путіна та його оточення, по-друге, це руйнує постачання сировини для виробництва вибухових речовин, що є ключовими для ведення війни.

Цей удар є частиною ширшої стратегії України по послабленню економічної та військової інфраструктури Росії в умовах війни.