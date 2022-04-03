Січеславські протитанкісти влучно знищили ворожу ціль - гаряче відео

Українські військові у складі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади видовищно знищили бронетехніку окупантів. Відео оприлюднило відомство бригади.

Наші бійці вправно знищують ворожу техніку на полі бою. Цього разу Січеславські протитанкісти ліквідували російську бронетехніку.

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Після влучного удару українських бійців російський транспорт загорівся та вибухнув.

Доброго ранку, Україно! Кожен постріл точно в ціль! Отак працюють Січеславські протитанкісти!

– написали у відомстві.

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