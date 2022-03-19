Почали готувати ще в січні, – полонений розповів як планували наступ Росії на Україну
Джерело:пресконференція Інтерфакс-Україна
Один із полонених російських військових розповів, як саме відбувалася підготовка до наступу на Україну. Він зазначив, що до ведення війни проти України їх почали готувати ще в січні.
Детальніше про те, що відбувалося тоді в окупаційних військах, 19 березня розповів полонений Ігор Руденко. За його словами, знав про це більше за колег, бо був "керівником зв'язку".
Зауважте Захисники України знищили щонайменше шістьох російських генералів: перелік
Довозити довелося чимало
За словами спійманого ворога, для підготовки приїхали люди, які почали ознайомлюватися зі становищем. У їхній частині щодня робили шикування для перевірки солдат.
У січні до нашої частини приїхало керівництво. Проводили марші та перевіряли боєготовність. Комплектували особовий склад,
– розповів Руденко.
Він зазначив, що проводили забезпечення практично всім, чим могли. Що їм привезли для наступу:
- каски та бронежилети;
- гранатомети;
- гранати;
- інші боєприпаси;
- додаткову форму.
Зауважте – Росія вже готує до війни сирійських бойовиків: дивіться відео