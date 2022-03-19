Почали готувати ще в січні, – полонений розповів як планували наступ Росії на Україну

19 березня 2022 , 18:08
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Джерело:

пресконференція Інтерфакс-Україна

Один із полонених російських військових розповів, як саме відбувалася підготовка до наступу на Україну. Він зазначив, що до ведення війни проти України їх почали готувати ще в січні.

Детальніше про те, що відбувалося тоді в окупаційних військах, 19 березня розповів полонений Ігор Руденко. За його словами, знав про це більше за колег, бо був "керівником зв'язку". 

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Довозити довелося чимало

За словами спійманого ворога, для підготовки приїхали люди, які почали ознайомлюватися зі становищем. У їхній частині щодня робили шикування для перевірки солдат.  

У січні до нашої частини приїхало керівництво. Проводили марші та перевіряли боєготовність. Комплектували особовий склад,
– розповів Руденко.

Він зазначив, що проводили забезпечення практично всім, чим могли. Що їм привезли для наступу: 

  • каски та бронежилети;
  • гранатомети;
  • гранати;
  • інші боєприпаси;
  • додаткову форму.

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Автор: Олександр Марчак