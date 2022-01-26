В то же время, даже после заседания СНБО, и президент Владимир Зеленский, и другие профильные министры заявили, что паниковать не стоит. Накануне Госдеп США призвал своих дипломатов и их семьи в добровольном порядке покинуть посольство в Киеве.

Зверніть увагу Жодної причини для паніки нема, – речник посольства США пояснив евакуацію дипломатів

Страны ЕС не спешат с эвакуацией

В Госдепе заявили о том, что такое решение было принято опираясь на слова президента США Джо Байдена о том, что военные действия со стороны России могут начаться в любой момент и в такой ситуации правительство США не сможет гарантировать эвакуацию своих дипломатов.

Потому в добровольном порядке им рекомендуют уже сейчас искать пути отступления на родину. Сразу после этого заявления подобный призыв озвучили власти Великобритании и Австралии.

Смотрите "Теории заговора" на 24 канале: видео

Здесь очень важный момент – эвакуация дипломатов носит рекомендательный и добровольный характер. Никаких спецбортов за дипломатами не высылают.

Позже к призыву присоединились Германия и Канада. Выглядит так, будто разведки этих стран знают немного больше, а потому подготовились к войне заранее.

Не пропустіть Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

Но тогда почему страны ЕС, также обладая разведданными, не спешат с эвакуацией? Более того, глава европейской дипломатии Жозеп Борель вообще считает такие призывы преждевременными и не оправданными.

Да и украинская власть уверяет в том, что всё под контролем и эвакуация не нужна.

Коллективный Запад готов ответить России

Начнем с того, что нынешнее противостояние между Россией и коллективным Западом, как и большинство современных войн, носит гибридный характер и всегда сопровождается информационными атаками.

Зауважте Обмеження дипконтакту і збройного експорту: США пропонують нові санкції проти Кремля

Откровенно говоря, в последние месяцы ситуация раскручивалась как со стороны Кремля, так и со стороны Вашингтона – Россия стягивала войска к украинской границе, США и партнеры предупреждали о вторжении, также поднимая градус.

Война в Украине стала предметом обсуждения в большей части мира.

К тому же, после провала переговоров по так называемым гарантиям безопасности в Европе, НАТО, США и Великобритания пошли на решительные шаги.

Великобритания сделала экстренную переброску современных противотанковых комплексов NLAW в Украину, в НАТО заявили о резком усилении восточного фланга и несколько стран Альянса тут же начали реальную переброску войск в:

страны Балтии;

Польшу;

Румынию;

Болгарию.

США, исчерпав дипломатические инструменты, дали разрешение странам Балтии и Британии на поставки в Украину американского вооружения, сами начали переброску военной помощи.

Пентагон вообще заявил о подготовке 8,5 тысяч солдат для экстренной переброски в Восточную Европу.

Такие шаги стали яркой демонстрацией того, что коллективный Запад воспринимает угрозы Путина всерьез и готов ответить на все его выпады вполне реальной военной мощью.

Если так, то как объяснить американцам, британцам, или австралийцам, почему в такой ситуации они совсем не беспокоятся о безопасности своих граждан в Украине?

Сигнал Запада о готовности

Тем более после захвата власти в Афганистане у граждан западных стран отпечатались в памяти кадры хаотичной эвакуации диппредставительств из Кабула.

Читайте також Велика Британія порівняла можливий наступ Росії на Україну з війною в Афганістані

Да, те самые кадры, когда работники, например, американской дипмиссии были вынуждены экстренно сжигать бумаги и фактически бежать в аэропорт Кабула, чтобы эвакуироваться на транспортных самолетах.

Очевидно, что повышая ставки и уже, фактически, угрожая Путину жестким военным ответом, Запад должен послать сигнал, в первую очередь своим гражданам, а во вторую – Кремлю, что они настроены решительно и готовятся к любым сценариям.



Путину пригрозили жестким военным ответом / Фото Getty Images

Примечательно, что именно США, Великобритания и Австралия заявили первыми о выводе своих дипломатов из Украины.

Здесь всё просто – не НАТО в целом, а именно США и Британия взяли на себя главную роль тех, кто готов уничтожить режим Путина и именно им нужно демонстрировать всю свою решительность.

Австралия же присоединилась к американцам и британцам потому, что именно эти три страны являются современным силовым блоком АУКУС, который охраняет спокойствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это новый Альянс и Австралии нужно было показать свою солидарность с новыми союзниками.

Зверніть увагу Австралія не надаватиме Україні військову допомогу, але допоможе у сфері кібербезпеки

Позже Канада и Германия присоединились к заявлениям об эвакуации своих дипломатов. И в этот раз, сработала всё та же солидарность.

Главная цель – показать Путину, что Запад готов на развитие любого сценария, а потому лучше Кремлю сворачиваться уже сейчас. Я не зря сказал, что речь идет о гибридной войне и информационные атаки в ней никто не отменял.

Байден ответил под давлением прессы

После долгих недель нагнетания американская пресса обрушилась на Белый дом с вопросами: "Если в Украине надвигается война, то почему вы не беспокоитесь о безопасности наших граждан?"



Пресса обрушилась на администрацию Байдена / Фото Getty Images

Выходит или всё это время администрация Байдена врала и никакой угрозы нет, или Белому дому плевать на своих дипломатов. Логично, что под давлением прессы Байден должен был как-то ответить.

И ответом на эти заявления прессы и стало объявление четвертого уровня угрозы в Украине, согласно которому рекомендовано покинуть страну. То же самое сделали ближайшие союзники США.

Еще раз, речь не идет об эвакуации посольств, речь даже не идет об эвакуации ключевых сотрудников дипмиссий. Все продолжают работу.

Речь идет о добровольном выезде членов семей дипломатов и работников посольств, которые не выполняют критически важную работу.

Резюмируя, заявление о выезде дипломатов из Украины сделали те страны, которые принимают наибольшее участие в подавлении Путина.

Важливо Оприлюднені сценарії – це зруйновані сценарії, – Міноборони закликало українців зберігати спокій

Потому эти два сообщения имеют два главных посыла: Кремлю – о том, что они настроены всерьез, и своим гражданам – о том, что они беспокоятся о их безопасности.

Если это не стало аргументом, тогда почему Польша, разведка которой имеет достаточно тесные связи с разведкой американской, не эвакуирует свое генеральное консульство из Харькова, который как никто подвержен нападению Москвы? Наверное, они что-то знают.

К тому же не забывайте, паника в Украине выгодна Кремлю. Именно Москве выгодно, чтобы мы с вами, на фоне сообщений об эвакуации западных дипломатов, побежали штурмовать обменники и супермаркеты.