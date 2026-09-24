Скажи своєму босу "Досить!", – голова МЗС Польщі різко звернувся до Лаврова

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН звернувся до очільника російського МЗС Сергія Лаврова із закликом переконати Володимира Путіна припинити війну проти України. Польський дипломат наголосив, що Москва вже втратила 1,5 мільйона осіб убитими й пораненими та не зможе здобути перемогу.

Як повідомляють медіа, під час своєї промови на сесії у Нью-Йорку польський міністр звернув увагу на неспроможність Кремля досягти поставлених цілей.

Що сказав Сікорський до Лаврова?

За словами очільника польського дипломатичного відомства, Росія понад 12 років безуспішно намагається повністю захопити Донбас, виснажуючи власні ресурси та армію.

Ви все ще можете вбити багато людей, але перемогти не зможете. Ви здатні зупинити цю імперську війну за власним рішенням у будь-який момент. Не наражайте на небезпеку Європу та весь світ. Припиніть руйнувати майбутнє Росії,

– висловився Радослав Сікорський.

Окремо він звернувся до відсутнього у залі керівника російської дипломатії Сергія Лаврова. Сікорський нагадав, що той раніше згадував його у своєму виступі.

Сергію, я знаю, що ти мене чуєш. Скажи своєму босу: "Досить!",

– закликав міністр закордонних справ Польщі.

Ресурси Кремля вичерпуються

Голова польського дипломатичного відомства підкреслив, що після чотирьох років повномасштабної безглуздої колоніальної війни російський диктатор не досяг жодного результату.

Наразі в агресора закінчуються війська та матеріальні запаси, через що Москва шукає привід для чергової мобілізації.

Польський дипломат також акцентував на системному характері російських провокацій і гібридних атак у Європі, які свідчать про наростання неспокою всередині керівництва країни-агресорки.

Кібератаки, саботаж, таємні операції та військовий тиск – це не поодинокі інциденти. Це система. Росія йде на ескалацію, оскільки російське керівництво перебуває в паніці,

– зазначив Радослав Сікорський.

Позиція Москви на тлі міжнародних зустрічей

Нагадаємо, раніше на полях Генеральної Асамблеї ООН Сергій Лавров провів зустріч із державним секретарем США Марком Рубіо.

За даними пресрелізу Держдепартаменту США, сторони обговорили російсько-українську війну та двосторонні відносини між Вашингтоном і Москвою.

У МЗС Росії після переговорів повідомили, що російська сторона підтвердила відданість цілям війни проти України та відмовилася припиняти бойові дії на час можливих переговорів.

Очільник російського відомства знову висунув вимоги щодо усунення так званих "першопричин" конфлікту та повторив пропагандистські тези про захист російськомовного населення.