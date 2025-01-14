Сили оборони повторно уразили нафтобазу в Енгельсі: зайнялись цистерни з паливом для Ту-160

Сили оборони 14 січня повторно уразили російську нафтобазу в Енгельсі. У результаті ураження на території нафтобази "Кристал" знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 14 окремий полк БпАК.

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ЗСУ успішно атакували нафтобазу в Енгельсі

Уночі 14 січня 2025 року оператори 14-го окремого полку БпАК у взаємодії з іншими складовими Сил оборони повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому "Енгельс-2", на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Так, унаслідок успішного ураження на території нафтобази "Кристал" знову спалахнула масштабна пожежа.

За попередніми даними, спалахнули цистерни з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору проти цивільного населення України.

Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена. Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум'я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації на Росії,

– додали в 14 полку БпАК.

Пожежа на нафтобазі в Енгельсі: дивіться відео

До слова, нафтобаза "Крістал" на аеродромі "Енгельс-2" вже не вперше опинилася під ударом. Так, 8 січня ворожу нафтобазу також успішно атакували дрони. Українські дрони уразили військовий об'єкт, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Під час минулої також спалахнули цистерни з паливом для літаків стратегічної авіації. Пожежа була настільки масштабною, що її вдалося приборкати лише у неділю, 13 січня.

Відомо, що унаслідок попередньої атаки було ліквідовано 800 000 тонн палива.