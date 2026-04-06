Сили оборони розтрощили ворожий літак-амфібію Бе-12 й вдарили по порту "Шесхарис" у Росії

Українські військові 6 квітня провели ефективну операцію з ураження російських військових цілей. Під ударом були, зокрема, нафтоналивна інфраструктура терміналу "Шесхарис" в Новоросійську, а також протичовновий літак-амфібія Бе-12.

Про результати атак Сил оборони розповіли в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Українські бійці уразили протичовновий літак-амфібію Бе-12 у районі Качі на території тимчасово окупованого Криму. Ступінь його ушкоджень наразі встановлюється.

Як повідомили 24 Каналу джерела в Службі безпеки, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони (ГУР МОУ, СБС, ССО, ДПСУ) вдарили по нафтоналивному терміналі "Шесхарис" морського порту Новоросійська в Краснодарському краї країни-агресорки.

Важливо! Цей термінал є одним із найбільших комплексів перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечує паливом ворожі угруповання, які воюють проти України.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджень зазнали 6 із 7 нафтових стендерів, через які розвантажується нафта.

Також були влучання у вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти, через що на місцях виникнули масштабні пожежі.

СБУ послідовно працює над зниженням військового, економічного та логістичного потенціалу противника. Такі операції триватимуть і надалі, поки росія не припинить свою агресію проти України. Кожен подібний удар підриває здатність ворога фінансувати війну та забезпечувати свої війська ресурсами,

– повідомило поінформоване джерело 24 Каналу в СБУ.



Ураження порту в Новоросійську / Фото з мережі