Палає все, – Андрющенко розкрив масштаби російських втрат на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях російська логістика дедалі частіше опиняється під ударами. У червні Сили оборони України атакували понад 50 тисяч військових цілей, а на Донеччині та Запоріжжі під контролем уже перебувають ключові маршрути постачання, мости, стоянки техніки й паливні перевезення.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що росіяни намагаються приховувати масштаби втрат, однак удари тривають майже по всьому сухопутному коридору. За його словами, на окупованій території "палає все", а ворожа ППО й мобільні вогневі групи поки не можуть зупинити полювання українських дронів.

Дивіться також Ретранслятор, який працював у Білорусі, знищений, – Латушко

Найбільше російська логістика потерпає на Донеччині та Запоріжжі

Лише за червень Сили оборони України атакували 50 147 військових цілей ворога, тобто в середньому одну кожні 52 секунди. Йдеться про особовий склад, бронетехніку, артилерію, реактивні системи залпового вогню, склади боєприпасів, безпілотники, елементи ППО, операторів дронів, засоби зв'язку, камери спостереження, роботизовані комплекси та укриття.

Найвідчутніше це позначається на російських маршрутах у Донецькій та Запорізькій областях, через які забезпечують значну частину фронту. Луганщина також потрапляє під удари, але вона менш залучена до основних логістичних потоків.

Усюди потроху, але найбільше, думаю, в Донецькій і Запорізькій областях. Вони палають, будь здоров,

– сказав Андрющенко.

За короткий час лише на окупованій Донеччині зруйнували два мости. Швидко відновити їх за допомогою звичайного насипу росіянам буде складно. На Запоріжжі українські сили також уразили потяг, який окупанти залучили до облаштування насипу біля одного зі зруйнованих мостів.

Там палає все. І, судячи з усього, те, що ми бачимо й чуємо, лише продовжуватиметься. Росіяни намагаються цього не показувати, а Сили оборони України з певних причин демонструють далеко не все,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Під контролем перебувають і різні напрямки постачання до Донецька з території Росії. Удари фіксують на маршрутах у бік Старобешевого та Новоазовська, зокрема на так званій старій дорозі, якою окупанти намагаються вести вантажі на північ в обхід Маріуполя й Волновахи.

Удари охоплюють увесь сухопутний коридор

Під постійним тиском залишається дорога від Донецька в напрямку Маріуполя, а також траса між Маріуполем і Бердянськом. Через небезпеку окупанти намагаються менше користуватися основними маршрутами й рухаються ближче до узбережжя, однак і цей шлях з часом може опинитися в зоні ураження.

Від Донецька в бік Маріуполя палає, сама траса від Маріуполя до Бердянська палає, тому її намагаються уникати й їздять уздовж моря. Поки немає підтвердження, що ми туди дісталися, але це питання часу,

– наголосив Андрющенко.

Далі сухопутним коридором ситуація для росіян не краща. Поблизу Приморського зруйнований один із великих мостів, тому транспорт змушений іти в об'їзд. Паралельно Сили оборони України полюють на стоянки вантажівок, техніку та паливну логістику, не даючи окупантам безпечно накопичувати ресурси.

У Донецьку стоянки палали кілька днів поспіль, а в Мелітополі росіяни двічі розміщували техніку в одному й тому самому місці, яке знову потрапляло під удар.

У Мелітополі двічі поспіль в одному й тому самому місці росіяни влаштовують свою Чорнобаївку – ставлять техніку, а її палять. У Бердянську сьогодні уразили бензовоз просто на території АЗС,

– розповів керівник Центру вивчення окупації.

Такі удари змушують окупантів постійно змінювати маршрути, розосереджувати вантажі та шукати нові місця для зупинок. Проте щоразу, коли техніка або паливозаправники затримуються на стоянках, вони знову стають цілями для українських безпілотників.

Російська ППО не може зупинити полювання дронів

Навіть розміщення систем протиповітряної оборони біля важливих об'єктів не гарантує окупантам захисту. Показовим став удар по судну в Бердянському порту, де безпосередньо на території стояв російський "Панцир". Попри це, ціль спочатку уразили, а потім протягом майже тижня добивали, доки вона не стала непридатною.

У самому порту стоїть "Панцир". За його присутності спочатку вдарили по судну, а потім ще майже тиждень його добивали. Весь цей час система перебувала на території порту, але нічого вони зробити не могли,

– розповів Андрющенко.

Росіяни намагаються компенсувати слабкість ППО мобільними вогневими групами. Вони супроводжують паливозаправники та інші військові перевезення, частину яких маскують під звичайні цивільні фури. Проте такий супровід часто лише допомагає визначити справжнє призначення колони.

Коли колона йде в супроводі малої вогневої групи, зрозуміло, що вона явно не цивільна. Вони цим трохи полегшують роботу Силам оборони України,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Мобільні групи можуть перехоплювати окремі безпілотники, однак узяти ситуацію під контроль окупанти не здатні. Вони змушені постійно переміщувати техніку, змінювати маршрути й шукати нові способи захисту, але ефективної протидії українському полюванню на логістику, паливо, кораблі та авіацію поки не знайшли.

Андрющенко розповів, де палає логістика окупантів: дивіться відео