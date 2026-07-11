Сили оборони уразили 21 танкер, буксири, суховантажі та інші плавзасоби Росії

У ніч на 11 липня Сили оборони України завдали масштабного удару по плавзасобах російських окупантів в акваторії Азовського моря. Під ураження потрапили танкери, буксири, суховантажі та інші судна, які забезпечували військову логістику й обходили міжнародні санкції.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про успішну атаку українських Сил оборони?

Сили оборони України завдали удару по плавзасобах російських окупантів в акваторії Азовського моря. Операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

За попередніми даними, українські військові уразили 21 російський танкер. Ці судна використовувалися для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, що дозволяло Росії отримувати кошти для фінансування війни проти України.

Крім того, під удар потрапили чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд, які окупанти використовували для військової логістики, перевезення вантажів і забезпечення роботи портової інфраструктури.

Наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати ураження уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації,

– наголосили у Генштабі.

Зазначимо, що в Росії заявили про нічну атаку безпілотників на чотири судна в Таганрозькій затоці Азовського моря. За даними російської влади, пошкоджень зазнали танкер із метанолом та ще три судна, загрози витоку вантажу нібито немає. Також повідомляється про загибель матроса технічного судна.

Нагадаємо, Росія тимчасово призупинила судноплавство Донсько-Азовським каналом і припинила приймати заявки на прохід суден через Керченську протоку. Це може вплинути на експорт російської пшениці. За даними Reuters, 10 липня російська прикордонна служба повідомила судноплавним компаніям про припинення прийому заявок на прохід через Керченську протоку. Терміни відновлення руху суден наразі невідомі. Аналітики зазначають, що через Азовське море проходить до 25% експорту російської пшениці. На тлі цих обмежень ф'ючерси на пшеницю на біржі Euronext зросли майже на 4%, досягнувши максимуму за шість тижнів.