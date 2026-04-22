Сили оборони уразили пункт управління рухом військових кораблів Росії та низку інших цілей

21 та в ніч на 22 квітня Сили оборони завдали ударів по низці важливих об'єктів Росії. Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які цілі країни-агресора атакували Сили оборони?

Сили оборони України завдали удару по пункту управління рухом військових кораблів чорноморського флоту Росії "Стрілецький" у Севастополі.

Також уражено пункти управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області Росії і пункту управління БпЛА "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині.

Завдано удару по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області, а також командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на ТОТ української Донеччини та Високого Бєлгородської області.

Зосередження живої сили окупантів стало ціллю у районі населеного пункту Графське Донецької області. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.