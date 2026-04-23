Феєрично уразили серце ФСБшників: полковник запасу сказав, чим особлива атака штабу в Донецьку
- Українські безпілотники уразили командний пункт ФСБ у Донецьку завдяки партизанській розвідці та новим дронам.
- Донецьк, як великий військовий хаб, став пріоритетною ціллю для української сторони через значну кількість російських баз.
Українські безпілотники уразили командний пункт оперативного спецпідрозділу УМВД ФСБ у Донецьку, що виконує завдання на окупованих територіях. Росіяни перетворили Донецьк на великий військовий хаб і тому він стає пріоритетною ціллю для української сторони.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що удар став можливим завдяки партизанській розвідці та розширенню дальності нових дронів.
Чому посилилися удари по окупованому Донецьку?
Росіяни використовували для цього прибудову біля житлового будинку, і весь Донецьк знав, де вони знаходяться. Вони наповзли туди з усіх сторін. Там немає води, а тільки "російський дух". Тому куди не плюнеш, обов’язково в якесь російське чудо потрапиш. Наших партизанів там достатньо і вони перевірили це місце, і туди полетіли засоби ураження,
– сказав Світан.
Україна отримала нові засоби ураження оперативної дальності, тому Донецьк, Макіївка, Шахтарськ, Торез та Ясинувата – все це в зоні досяжності українських дронів.
А в обласному центрі росіяни мають багато баз, тому СОУ зосередилися на їхній ліквідації.
"Води немає, уявляєте, які там "купи" російського духу залишаються, коли натовпи бігають туди-сюди. Тому наші безпілотні системи благородно зачищають місто від них. Велика дяка Мадяру, який дає потрібну кількість дронів для виконання такої священної задачі", – наголосив Світан.
Зверніть увагу! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що в Росії є нестача працівників на заводах і установах. За його словами, через значні втрати на фронті та дефіцит живої сили процес прихованої мобілізації в країні-агресорці триває постійно. Зокрема, російські губернатори надсилають на місцеві підприємства розпорядження щодо підготовки списків працівників.
Що ще відомо про втрати ворога?
Станом на 22 квітня 2026 року, за оцінками, Росія втратила близько 1 321 450 військовослужбовців, з них 1 140 – за останню добу. Також було знищено один танк та іншу техніку.
На Добропільському напрямку росіяни зазнали значних втрат – за півтори доби вони втратили понад взвод особового складу через невдалі штурмові дії.
СОУ відбили спробу прориву російських військ у Часовому Ярі, завдавши їм втрат. Унаслідок атаки знищили одну ББМ, 10 мотоциклів і 2 квадроцикли, а також ліквідували 6 окупантів.