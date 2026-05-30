Сили оборони уразили танкер тіньового флоту та нафтобази в Криму та Таганрозі

У ніч проти 30 травня Сили безпілотних систем завдали серії ударів по об'єктах російської інфраструктури в глибокому тилу. Під атакою опинилися нафтобази у Таганрозі та Феодосії, а також танкер так званого "тіньового флоту".

Про це повідомив Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Що відомо про успішну атаку українських військових на російські об'єкти?

За інформацією "Мадяра", було уражено щонайменше 23 цілі військового та інфраструктурного значення.

Серед підтверджених цілей – нафтовий танкер так званого "тіньового флоту", нафтобаза "Курганнафтопродукт" у Таганрозі Ростовської області Росії, а також морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії в Криму.

У СБС зазначають, що операція була спрямована на об'єкти паливної інфраструктури противника, які забезпечують військову логістику. Також повідомляється про ураження окремих військових об'єктів, зокрема літаків Ту-142 та інших цілей.

Успішне ураження російського танкеру та нафтобаз: дивіться відео

За даними "Мадяра", дії проводилися у координації з Центром глибинного ураження Сил безпілотних систем. Операція стала частиною системних ударів по тиловій інфраструктурі Росії.