Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів

У ніч на 24 грудня Сили оборони завдали ударів по декількох ворожих об'єктах. Це зокрема завод синтетичного каучуку, місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів та низка об'єктів логічтичного забезпечення та ППО.

Завдано ударів по низці об'єктів на ТОТ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ і СБС.

Які об'єкти Росії уразили Сили оборони?

У ніч на 24 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Так, у місті Єфремов у Тульській області Росії було уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа, лунали вибухи.

Це робота Сил бехпілотних систем, а конкретно – 1-го окремого центру.

Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму. Наслідки уточнюються.

Також завдано ударів по складу матеріально-технічних засобів полкового рівня у Довжанську на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на ТОТ.

Вночі вибухи лунали у Тульській області Росії