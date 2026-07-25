Сили оборони зірвали один із наймасштабніших механізованих штурмів Росії за останній час

На під'їздах до позицій Сил оборони України було встановлено мінно-вибухові загородження, а мостові переправи було пошкоджено тактичною авіацією.

Росіяни намагалися під час штурму відновити їх за допомогою понтонів, але ті теж були знищені українськими пілотами.

Загалом засобами ствольної артилерії, РСЗВ, ударними БПЛА було знищено:

7 ворожих танків,

6 ББМ,

1 РСЗВ БМ-21 "Град",

1 РСЗВ "Торнадо-С",

3 одиниці спецтехніки,

47 одиниць легкої техніки.

Також було ліквідовано 123 окупанти, ще 29 були поранені.

До слова, як повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, на Донецькому напрямку окупанти продовжували наступальні дії біля Слов'янська, Добропілля, Покровська, Новопавлівки та Олександрівки, але підтверджених успіхів не досягли.

До того ж на Покровському російські командири дедалі частіше втрачають контроль над штурмовими підрозділами, а також намагаються перехоплювати українські безпілотники, які доставляють забезпечення на передові позиції.