Одразу 3 російські вертольоти: СОУ знищили Ка-52 і Мі-28 та уразили Мі-8 в аеропорту Сочі

Українські безпілотники 4 вересня 2026 року провели масштабну атаку на міжнародний аеропорт Сочі та прилеглу військову й паливну інфраструктуру. У результаті удару знищено російські ударні гелікоптери Ка-52 і Ми-28, пошкоджено Ми-8, а також ліквідовано резервуари з пальним і засоби ППО.

Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, на території аеродрому Адлер у Сочі зафіксовано прямі влучання по стоянці військової авіації.

Що відомо про ураження на аеродромі в Сочі?

На оприлюднених кадрах ідентифіковано повністю спалені ударні гелікоптери Ка-52 та Мі-28, а також пошкоджений багатоцільовий гелікоптер родини Мі-8. Уражені Ка-52, Мі-28 та Мі-8 в аеропорту Сочі / "Абсолютно надійне джерело"

Знищення паливних резервуарів та нафтобаз

Окрім авіаційної техніки, цілями українських дронів стали об'єкти забезпечення авіаційним пальним біля аеродрому. На території нафтобази БАТО безпілотники знищили 6 паливних резервуарів: два класу РВС-2000 та чотири класу РВС-1000.

Зауважимо, що ця компанія відповідає за приймання, контроль якості та заправку повітряних суден у Краснодарському краї.

Паралельно під удар потрапила розташована поруч нафтобаза компанії Lukoil. Там атака безпілотників призвела до знищення та пошкодження трьох резервуарів класу РВС-400.



Наслідки атаки на аеродром у Сочі / Dnipro Osint

Ураження протиповітряної оборони та радарів

Під час атаки Сили оборони також завдали удару по позиціях російської протиповітряної оборони, які прикривали аеродромний комплекс. У результаті влучання уражено зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400 із подальшою детонацією однієї з пускових установок.

Безпосередньо на території аеропорту зафіксували ураження двох радарних станцій, зокрема оглядового аеродромного радіолокатора ОРЛ-А. Цей об'єкт належить до структури Чорноморського центру організації повітряного руху та використовується для виявлення й супроводження повітряних суден у районі Сочі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" уразили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон" у Криму, який є носієм ракет "Циркон" та "Онікс", що країна-терористка регулярно застосовує для ударів по Україні. Крім того, військові знищили та пошкодили на півострові 2 бензовози й командно-штабну машину російських окупантів.