Сили ППО 11 квітня знищили російський літак і два вертольоти: також працюють наші винищувачі

Протиповітряна оборона України протягом доби 11 квітня продовжувала ефективно збивати апарати ворогів. Загалом "приземлили" 7 російських повітряних цілей.

Серед них був один літак і два вертольоти з росіянами. Про це повідомило Командування повітряних сил у своєму звіті за день.

До речі Росіяни втратили в Україні 137 гелікоптерів: це майже у 7 разів більше, ніж у Першу чеченську

Ворогів знищують штурмовики з бомбардувальниками

Сили протиповітряної оборони збивали різні літальні апарати не лише, щоб не допустити бомбардування. Також доводилося протягом доби знешкодити й 4 безпілотники, щоб не допустити розвідку на нашій території.

Окрім цього, українські винищувачі продовжують героїчне протистояння силам ворога, який має значно більше авіатехніки. Наші пілоти невпинно патрулюють повітряний простір і прикривають ударні групи.

В цей час штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м продовжують знищувати росіян. Вони на різних напрямках завдають ракетно-бомбові удари по позиціях російських окупаційних військ.

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