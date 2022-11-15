Сили ППО збили 73 ракети: наслідки наймасованішої ракетної атаки по Україні
Джерело:Кирило Тимошенко
15 листопада ворог завдав наймасованішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Силам ППО вдалося збити 70 ракет.
Про це повідомив радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Окупанти запустили понад 90 ракет.
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Росіяни пошкодили 15 енергооб'єктів
Ті ракети, які влучили в цілі, пошкодили 15 енергооб'єктів у різних регіонах України. Через ракетні удари є відключення світла у:
- Києві та Київській області;
- Вінницькій області;
- Волинській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Житомирській області;
- Кіровоградській області;
- Львівській області;
- Полтавськійй області;
- Рівненській області;
- Сумській області;
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Черкаській області;
- Харківській області;
- Хмельницькій області;
- Чернігівській області.
Пошкодження енергооб'єктів є різних ступенів, то ж актуальніша інофрмація буде через кілька годин.
Також через влучання російської ракети загинула одна людина в Києві, а в Криворізькому районі на 4 шахтах застрягли близько 500 шахтарів.
Реакція Міненергетики
Міністр енергетики Герман Галущенко відзначив, що удари росіян спричинили проблеми з електропостачанням не тільки в Україні, але й на території сусідніх держав, зокрема у Молдові.
Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими. Прошу всіх поставитись з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ,
– наголосив Галущенко.
Успіхи Повітряних сил
Близько 70 ракет окупанти запустили з Каспійського моря. Мова йде про ракети Х-101 та Х-555. Також з Чорного моря ворог запустив близько 20 крилатих ракет "Калібр" і запустив 10 дронів-камікадзе.
Усі дрони та понад 73 ракети – знищено.
Як і передбачалось ворог подовжує атакувати високоточною зброєю об’єкти критичної інфраструктури України. Також, внаслідок російських ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки. Для захисту українського неба Повітряні Сили Збройних Сил України використовують усе наявне озброєння, в тому числі й системи протиповітряної оборони, надані західними партнерами напередодні,
– підкреслили у Повітряних силах.
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