Сили ППО збили 73 ракети: наслідки наймасованішої ракетної атаки по Україні

15 листопада 2022 , 19:11
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Джерело:

Кирило Тимошенко

15 листопада ворог завдав наймасованішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Силам ППО вдалося збити 70 ракет.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Окупанти запустили понад 90 ракет.

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Росіяни пошкодили 15 енергооб'єктів

Ті ракети, які влучили в цілі, пошкодили 15 енергооб'єктів у різних регіонах України. Через ракетні удари є відключення світла у:

  • Києві та Київській області;
  • Вінницькій області;
  • Волинській області;
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Житомирській області;
  • Кіровоградській області;
  • Львівській області;
  • Полтавськійй області;
  • Рівненській області;
  • Сумській області;
  • Тернопільській області;
  • Чернівецькій області;
  • Черкаській області;
  • Харківській області;
  • Хмельницькій області;
  • Чернігівській області.

Пошкодження енергооб'єктів є різних ступенів, то ж актуальніша інофрмація буде через кілька годин.

Також через влучання російської ракети загинула одна людина в Києві, а в Криворізькому районі на 4 шахтах застрягли близько 500 шахтарів.

Реакція Міненергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко відзначив, що удари росіян спричинили проблеми з електропостачанням не тільки в Україні, але й на території сусідніх держав, зокрема у Молдові.

Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими. Прошу всіх поставитись з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ,
– наголосив Галущенко.

Успіхи Повітряних сил

У Повітряних силах відзначили, що для масованої атаки росіяни використали 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Близько 70 ракет окупанти запустили з Каспійського моря. Мова йде про ракети Х-101 та Х-555. Також з Чорного моря ворог запустив близько 20 крилатих ракет "Калібр" і запустив 10 дронів-камікадзе.

Усі дрони та понад 73 ракети – знищено.

Як і передбачалось ворог подовжує атакувати високоточною зброєю об’єкти критичної інфраструктури України. Також, внаслідок російських ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки. Для захисту українського неба Повітряні Сили Збройних Сил України використовують усе наявне озброєння, в тому числі й системи протиповітряної оборони, надані західними партнерами напередодні,
– підкреслили у Повітряних силах.

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Автор: Іван Магуряк