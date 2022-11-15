Сили ППО збили 73 ракети: наслідки наймасованішої ракетної атаки по Україні

15 листопада ворог завдав наймасованішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Силам ППО вдалося збити 70 ракет.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Окупанти запустили понад 90 ракет.

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Росіяни пошкодили 15 енергооб'єктів

Ті ракети, які влучили в цілі, пошкодили 15 енергооб'єктів у різних регіонах України. Через ракетні удари є відключення світла у:

Києві та Київській області;

Вінницькій області;

Волинській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Житомирській області;

Кіровоградській області;

Львівській області;

Полтавськійй області;

Рівненській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Черкаській області;

Харківській області;

Хмельницькій області;

Чернігівській області.

Пошкодження енергооб'єктів є різних ступенів, то ж актуальніша інофрмація буде через кілька годин.

Також через влучання російської ракети загинула одна людина в Києві, а в Криворізькому районі на 4 шахтах застрягли близько 500 шахтарів.

Реакція Міненергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко відзначив, що удари росіян спричинили проблеми з електропостачанням не тільки в Україні, але й на території сусідніх держав, зокрема у Молдові.

Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими. Прошу всіх поставитись з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ,

– наголосив Галущенко.