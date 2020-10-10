На територію особняка колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва увійшли спецпризначенці. Також є інформація, що політика вже затримали. Помістя Атамбаєва розташовується у селі Кой-Таш (24 кілометри від Бішкека).

Спецназ на території особняка Атамбаєва

Про це повідомляє низка киргизьких ЗМІ, зокрема 24.kg і проросійський Sputnik. За словами журналістів, також силовики перекрили під’їзди до будинку колишнього президента. Прибули вони сюди, аби затримати політика.

Силовики приїхали до будинку Атамбаєва: дивіться відео

За даними ЗМІ, Атамбаєва в будинку не було. Однак, представники його Соціал-демократичної партії переконують, що політика вже затримали. Інформацію про затримання підтверджують і у міліції Киргизстану. Наразі вирішують питання про запобіжений захід колишньому президенту.

Також у мережі шириться неперевірена інформація, що затримали також дружину Атамбаєва – Раїсу та його синів Кадира та Сеїта. Потрапил до рук силиовік і охоронці експрезидента.

За останньою інформацією, колона силовиків уже покинула Кой-Таш.

Що цьому передувало