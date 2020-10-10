Силовики вдерлися до будинку експрезидента Киргизстану Атамбаєва: його вже затримали
На територію особняка колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва увійшли спецпризначенці. Також є інформація, що політика вже затримали. Помістя Атамбаєва розташовується у селі Кой-Таш (24 кілометри від Бішкека).
Спецназ на території особняка Атамбаєва
Про це повідомляє низка киргизьких ЗМІ, зокрема 24.kg і проросійський Sputnik. За словами журналістів, також силовики перекрили під’їзди до будинку колишнього президента. Прибули вони сюди, аби затримати політика.
Силовики приїхали до будинку Атамбаєва: дивіться відео
За даними ЗМІ, Атамбаєва в будинку не було. Однак, представники його Соціал-демократичної партії переконують, що політика вже затримали. Інформацію про затримання підтверджують і у міліції Киргизстану. Наразі вирішують питання про запобіжений захід колишньому президенту.
Також у мережі шириться неперевірена інформація, що затримали також дружину Атамбаєва – Раїсу та його синів Кадира та Сеїта. Потрапил до рук силиовік і охоронці експрезидента.
За останньою інформацією, колона силовиків уже покинула Кой-Таш.
Що цьому передувало
- Його прихильники намагалися влаштувати мітинг в центрі Бішкека. Однак правоохоронцям вдалося загасити пристрасті.
- Атамбаєва звинувачують за статтями "Вбивство", "Замах на вбивство", "Взяття заручників", "Масові заворушення", "Хуліганство" а "Погроза або насильство щодо представника влади". Також він фігурує у кількох епізодах щодо корупції.
- На початку жовтня в столиці Киргизстану Бішкеку спалахнули нові протести. Цього разу люди були незадоволеними підсумками парламентських виборів.
- Зрештою мітингувальниками вдалося захопити Білий дім, в якому розміщується парламент і адміністрація президента. Також вони увірвалися до будівлі Держкомітету національної безпеки та звільнили з-під арешту Атамбаєва.
- Представники Атамбаєва переконують, що Першотравневий суд Бішкека відпустив політика під домашній арешт.