Понад 100 тисяч мешканців Мінська та регіонів вийшли на традиційну акцію протесту проти результатів президентських виборів. 27 вересня протестувальники взяли участь в так званій "Народній інавгурації". Під час масштабного маршу силовики затримали 341 людину.

Правозахисний центр "Вясна" опублікував на своїй сторінці список всіх затриманих протестувальників. Найбільшу кількість людей затримали в Мінську – понад 200 осіб. Також масові затримання відбулися у Гомелі, Могильові, Жодіно та Вітебську.

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Правозахисники вказали деталі затримання та відомості про тих, хто постраждали від силовиків. Під час "Народної інавгурації" затримали шістьох представників ЗМІ. Зокрема:

В місті Гродно: фотокореспондентку та журналістку TUT.by, втім згодом дівчат відпустили. Також ОМОН затримав головного редактора міського інформаційного порталу.

в Мінську: кореспондента-оператора компанії "Спектр".

Крім цього, під час недільного протесту силовики затримували неповнолітніх, витягували протестувальників з автомобілів і застосовували силу проти людей.

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