Силовики затримали понад 340 людей під час "народної інавгурації" Тихановської
Понад 100 тисяч мешканців Мінська та регіонів вийшли на традиційну акцію протесту проти результатів президентських виборів. 27 вересня протестувальники взяли участь в так званій "Народній інавгурації". Під час масштабного маршу силовики затримали 341 людину.
Правозахисний центр "Вясна" опублікував на своїй сторінці список всіх затриманих протестувальників. Найбільшу кількість людей затримали в Мінську – понад 200 осіб. Також масові затримання відбулися у Гомелі, Могильові, Жодіно та Вітебську.
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Правозахисники вказали деталі затримання та відомості про тих, хто постраждали від силовиків. Під час "Народної інавгурації" затримали шістьох представників ЗМІ. Зокрема:
- В місті Гродно: фотокореспондентку та журналістку TUT.by, втім згодом дівчат відпустили. Також ОМОН затримав головного редактора міського інформаційного порталу.
- в Мінську: кореспондента-оператора компанії "Спектр".
Крім цього, під час недільного протесту силовики затримували неповнолітніх, витягували протестувальників з автомобілів і застосовували силу проти людей.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- Втім, екзитполи та незалежні експерти повідомили про зовсім інші результати: згідно з ними, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці почали виходити на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені, а ще тисячі – затримані.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку, всупереч національному законодавству, не показували по телебаченню.
- Вечірні акції у день інавгурації особливо жорстоко розганяли силовики: багато затриманих та травмованих.
- Учасники протесту 27 вересня провели так звану "народу інавгурацію" Світлани Тихановської на знак протесту. Сама ж опозиційна політикиня висловила підтримку протестувальникам у 50-й день протестів та заявила, що демонстранти вийшли на вулиці зупинити режим.