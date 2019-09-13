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      Силовики прийшли з обшуками до банку Порошенка у Києві: фото

      2835 Читать новость на русском
      Обшуки в Києві в банку Порошенка
      Обшуки в Києві в банку Порошенка / 24 канал

      До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР.

      Журналістам 24 каналу повідомили, що обшуки здійснює ДБР. Силовики на місці подій ситуацію коментують неохоче, кажуть – усі питання до слідчого.  

      Читайте також: Кримінальне провадження щодо Порошенка та Клімкіна розпочато, – НАБУ

      У телефонному режимі представники банку сказали 24 каналу, що не мають інформації про обшуки. Адвокатів спершу не допускали до приміщення, але згодом таки впустили.

      Оперативні фото з місця подій (24 канал):

       

       

      Дивіться ще фото з Цитадельної (24 канал):

       

       

      Інформацію про обшуки прокоментував також одіозний Андрій Портнов у своєму телеграмі. Зокрема, Портнов написав, що у банку Порошенка "тривають обшуки щодо епізоду зняття Порошенком у період травня-червня 2019 року 340 кілограмів раніше відмитих в офшорах готівкових доларів".

      Детальніше про те, чому Портнова називають одіозним і за що він "любить" Порошенка – у матеріалах 24 каналу.

      Що відомо про "Міжнародний інвестиційний банк"? Це публічне акціонерне товариство – український банк, створений у 2008 році. Основним власником банку є п'ятий президент і чинний народний депутат України Петро Порошенко. Йому належить 9,92% капіталу особисто та 50,08% (контрольний пакет) через повністю належний йому ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал".

      Зауважимо, що Порошенко фігурує у низці справ, якими займається ДБР (як свідок) та щонайменше в одній, якою займається НАБУ (у якому статусі – поки не відомо). Прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова підтвердила, що 13 вересня "Порошенко прийшов на допит у ДБР".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Петро Порошенко Банки
      Джерело: 24 канал
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