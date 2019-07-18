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      Закриття кримінальної справи проти Порошенка: заява Портнова

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      Андрій Портнов
      Андрій Портнов / pravdanews.info

      Генеральна прокуратура України закрила одну зі справи проти п'ятого Президента Петра Порошенка.

      Про це на сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив Андрій Портнов, який був заступник голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича.

      Читайте також: Порошенко не прийшов на допит ДБР: його викличуть ще раз

      Портнов стверджує, що ця справа, яку закрили, була щодо захоплення у полон українських моряків біля Керченської протоки.

      Колишній заступник голови Адміністрації Президента, вважає, що Петро Порошенко після цього ввів військовий стан тільки, щоб зберегти владу, тому його можна звинуватити у державній зраді. Також Андрій Портнов пообіцяв, що буде оскаржувати це рішення Юрія Луценка у суді.

      Проте команда Петра Порошенка зауважила, що єдиним джерелом такої інформації є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов. А він, переконують представники партії колишнього гаранта, за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      ДБР наразі розслідує 8 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка.

      Державне бюро розслідувань також розслідує справу про ймовірне захоплення державної влади п’ятим президентом України Петром Порошенком, спікером парламенту Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом. У справі вже почалися допити.

      Що відомо про ДБР?Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для боротьби із злочинами високопосадовців. Бюро запрацювало 27 листопада 2018 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Андрій Портнов Державне бюро розслідувань Президент України Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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