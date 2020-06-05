Водії маршруток відмовляють АТОвцям та їхнім родинам у гарантованому пільговому проїзді. Попри те, що держава компенсує перевізникам такі витрати.

Попри показане посвідчення, водії громадського транспорту часто вимагають заплатити й навіть можуть обматюкати пасажира. Докладніше про це читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Захист вдови народного героя

Вдова героя України Дмитра Годзенка, який загинув у Зайцевому навесні 2016 року, хоче відсотяти своє законне право на безплатний проїзд. Жінка має посвідчення "Члена родини загиблого", проте водії громадського транспорту часто висаджують її з маршрутки.



Дружина загиблого героя Вікторія Годзенко / Фото 24 канал

Кілька десятків учасників бойових дій прийшли підтримати вдову героя на кінцеву зупинку 177 маршрутки, з якої висадили жінку. Кажуть, що блокуватимуть проїзд, доки винуватець не вибачиться. Але він на зустрічі із захисниками Вікторії Годзенко так і не з'явився.

Таку колективну виховну роботу з водіями маршруток учасники бойових дій проводять не вперше. Колеги порушника закону виправдовуються: українських захисників серед дороги не висаджують. Проте на членів їхніх сімей це, схоже, не поширюється.

"Винен людський фактор"

Представники компанії-перевізника, які одразу прибули на місце конфлікту, запевнили, що дотримуються закону. А винен у всьому – людський фактор

На зарплату водія не впливає те, скільки людей він перевезе за день – 5, 10, навіть 100,

– сказав представник перевізника Бісер Стойковський.

Водночас він вже пообіцяв звільнити недобросовісного водія.

Детальніше про нахабних водіїв маршруток дивіться у відео: