"Сільпо" збільшив ліміт зняття готівки на касі супермаркетів до 6 тисяч гривень

У мережі супермаркетів "Сільпо" збільшили ліміт зняття готівки на касі в одному чеку до 6 тисяч гривень. До цього ліміт був у 500 гривень.

В "Сільпо" заявили, що для зняття готівки приймаються карти усіх банків України обох платіжних систем. Відтак на одній касі можна зняти до 6 тисяч гривень готівки.

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Окрім того, в магазинах переходять на електронні чеки.

"По-чесному, в нас закінчується папір для касових апаратів, але ми давно хотіли це зробити – і от нарешті. Ніколи ж не пізно починати щось корисне для планети. Тож, щоб читати передбачення у чеках тепер потрібний додаток "Сільпо", – йдеться в заяві компанії.

Там також вибачилися за те, що деякі магазини можуть бути закриті. Закриті супермаркети "Сільпо" і в Києві – в місті оголошена комендантська годин.

"Супермаркети, в яких є укриття, прихистили в себе гостей та перевершників і залишаться закритими до ранку понеділка. Це рішення ми прийняли з турботою про безпеку людей всередині магазину, щоб в нічній тривозі випадково не впустити ДРГ", – заявили в компанії.