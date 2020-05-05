Салон дружини Тищенка теж працює, попри карантин: відео

У Києві попри карантинні обмеження продовжує працювати магазин косметики Алли Барановської – дружини Миколи Тищенка. Сам нардеп напередодні потрапив у скандал через інформацію про роботу його ресторану "Велюр" під час епідемії коронавірусу.

Журналісти виявили, що мережа салонів і магазинів косметики, яка належить Барановській, продовжує працювати попри карантин, повідомляють "Гроші".

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У соцмережах є офіційні повідомлення, що заклади на час карантинних обмежень зачинили. Однак насправді це не так. Принаймні один магазин на столичному Печерську продовжує роботу.

Журналісти зафіксували, як чоловік у масці заносить до студії багато коробок. Ймовірно, у них продукція. Крім того, до закладу приїхала дівчина. У приміщення вона зайшла без жодних засобів індивідуального захисту. Через 20 хвилин вона вийшла з салону із фірмовим пакетом закладу.

Згодом до салону під’їхав "Мерседес". З нього вийшла дівчина з пачкою грошей у руці. Вона теж зайшла у приміщення, звідки вийшла з тим же брендованим пакетом закладу.

Поспостерігавши, журналісти зробили висновок, що салон дружини Тищенка для окремих клієнтів таки працює в карантин. Водночас санітарних норм там не дотримуються. Ні персонал, ні клієнти не мали масок чи рукавичок. Сама Алла Барановська відмовилася коментувати ситуацію.

Попри карантин салон дружини Тищенка працює: відео журналістів "Грошей" (від початку до 04:40)

До слова, раніше Микола Тищенко втрапив у скандал через інформацію про роботу його ресторану "Велюр" під час карантину.

Коротко про скандал з рестораном Тищенка