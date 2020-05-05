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      Салон дружини Тищенка теж працює, попри карантин: відео

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      У Києві салон дружини Тищенка працює попри карантин: відео
      Як працює салон дружини Тищенка під час карантину / lux.fm

      У Києві попри карантинні обмеження продовжує працювати магазин косметики Алли Барановської – дружини Миколи Тищенка. Сам нардеп напередодні потрапив у скандал через інформацію про роботу його ресторану "Велюр" під час епідемії коронавірусу.

      Журналісти виявили, що мережа салонів і магазинів косметики, яка належить Барановській, продовжує працювати попри карантин, повідомляють "Гроші".

      Зверніть увагу Для інших буде прикладом: що Зеленський сказав Тищенку через "Велюр"

      У соцмережах є офіційні повідомлення, що заклади на час карантинних обмежень зачинили. Однак насправді це не так. Принаймні один магазин на столичному Печерську продовжує роботу.

      Журналісти зафіксували, як чоловік у масці заносить до студії багато коробок. Ймовірно, у них продукція. Крім того, до закладу приїхала дівчина. У приміщення вона зайшла без жодних засобів індивідуального захисту. Через 20 хвилин вона вийшла з салону із фірмовим пакетом закладу.

      Згодом до салону під’їхав "Мерседес". З нього вийшла дівчина з пачкою грошей у руці. Вона теж зайшла у приміщення, звідки вийшла з тим же брендованим пакетом закладу.

      Поспостерігавши, журналісти зробили висновок, що салон дружини Тищенка для окремих клієнтів таки працює в карантин. Водночас санітарних норм там не дотримуються. Ні персонал, ні клієнти не мали масок чи рукавичок. Сама Алла Барановська відмовилася коментувати ситуацію.

      Попри карантин салон дружини Тищенка працює: відео журналістів "Грошей" (від початку до 04:40)

      До слова, раніше Микола Тищенко втрапив у скандал через інформацію про роботу його ресторану "Велюр" під час карантину.

      Коротко про скандал з рестораном Тищенка

      • Журналісти Bihus.info зафіксували, що ресторані "Велюр", який належить Миколі Тищенку, продовжує працювати, попри карантинні обмеження.
      • Сам нардеп пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
      • Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.
      • Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
      • Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко зібрав групу з людей, з якими замурував вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками й залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "Це карантин" і "закон один для всіх".
      • Сам Тищенко запевняє, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону. Згодом Аваков повідомив, що його таки зафіксували.
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини Києва Карантин в Україні 2020 Микола Тищенко
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