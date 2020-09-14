У жителів Сімферополя 14 вересня потекла з кранів вода з домішками нечистот. Це сталось через аварію на водопроводі, тому воду для жителів навколишніх вулиць перекрили.

Домішки нечистот у воді походили з вигрібних ям. Про це сказав глава окупаційного підприємства "Вода в Криму" Володимир Баженов, інформує "Крим.Реалії".

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Баженов зазначив, що в районі, де сталась аварія, вулиці взагалі не каналізовані. Відповідно, наразі воду відключили.

Все там – на вигрібних ямах. Природно, порушили цілісність нашого водоводу,

– сказав глава підприємства.

За словами Баженова, в Сімферополі не було ще ситуації, коли при прориві водопроводу туди засмоктало нечистоти. До кінця дня аварію обіцяють усунути.

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