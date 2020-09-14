У Сімферополі з кранів пішла вода з нечистотами
У жителів Сімферополя 14 вересня потекла з кранів вода з домішками нечистот. Це сталось через аварію на водопроводі, тому воду для жителів навколишніх вулиць перекрили.
Домішки нечистот у воді походили з вигрібних ям. Про це сказав глава окупаційного підприємства "Вода в Криму" Володимир Баженов, інформує "Крим.Реалії".
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Баженов зазначив, що в районі, де сталась аварія, вулиці взагалі не каналізовані. Відповідно, наразі воду відключили.
Все там – на вигрібних ямах. Природно, порушили цілісність нашого водоводу,
– сказав глава підприємства.
За словами Баженова, в Сімферополі не було ще ситуації, коли при прориві водопроводу туди засмоктало нечистоти. До кінця дня аварію обіцяють усунути.
Що відомо про дефіцит води у Криму
- До 2014 року Україна забезпечувала Крим близько 85% прісної води через Північно-Кримський канал.
- Після анексії півострова Росією Україна припинила водопостачання.
- Влітку 2020 року окупаційна влада заявила, що запаси води в Криму що за місяць запаси води на території Криму скоротились на 12 мільйонів кубів. Окупанти закликали жителів півострова економити воду.
- З 24 серпня у Криму запровадили обмеження подачі води. Зокрема, у деяких районах воду даватимуть погодинно.
- Раніше очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що Україна може подати воду в Крим, якщо буде гуманітарна катастрофа. В РНБО ж наголосили, що загрози катастрофи на півострові немає.