Символ Z у Білорусі, виявляється, давно заборонений: у чому ж причина

Російська армія використовує знак Z, зображаючи його на своїй техніці, якою знищує українські міста. У Білорусі цей символ визнали екстремістським ще у серпні 2021 року.

Громадяни країни-агресорки розміщують літеру Z на білбордах Росії, одязі, автомобілях, організовують флешмоби, аби підтримати військових, що нищать українські міста, катують та вбивають цивільних українців.

Актуально Логотип Z, який використовують російські війська, – нацистський

За інформацією журналістів, у Білорусі знак Z, який вже став символом окупаційних військ Росії, ще з 13 серпня 2021 року визнали "екстремістським". За використання знаку на території Білорусі передбачена відповідальність.

Чому у Білорусі заборонили знак Z

Центральний суд Мінська 13 серпня ухвалив рішення щодо визнання "екстремістською" інформаційну продукцію порталу TUT.BY. Відповідно, "екстремістським" визнали і лого з літерою Z, яке використало видання "Дзеркало".

Нагадаємо, українські спецслужби встановили, що розпізнавальний логотип Z походить з нацистської влади. Зокрема цим знаком позначалися спеціальні приміщення на території нацистських концтаборів.

Детальніше про те, як символи Z і V пов'язують путінську Росію з гітлерівською Німеччиною – читайте за посиланням.

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