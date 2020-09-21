18 вересня в віці 87 років пішла з життя суддя Верховного суду США Рут Гінзбург – тендітна жінка зростом 155 сантиметрів стала легендою американської правової системи, однією із найвпливовіших державних діячів Америки. Далі – матеріал мовою оригіналу.

Она была избрана судьей пожизненно, награждена множеством государственных и общественных наград и премий, при жизни о ней сняли художественный фильм "По половому признаку" в 2018 году. О ее смерти сейчас сообщают как о главной новости все американские СМИ, а толпа людей собралась у ступеней Верховного суда почтить ее память.

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Жизнь великолепной Гинзбург

Жизнь Гинзбург показывает, в чем именно наше государство, Украина, так сильно отличается от США, и какое огромное значение имеет закон, правосудие и какое высокое качество имеют люди, которым доверено его вершить.

Рут Гинзбург родилась в 1933-м, ее мать умерла, когда ей было 15 лет, и она всего добивалась своим умом и волей: "Мама постоянно учила меня двум вещам: первая – быть леди, а вторая – быть независимой". В 50-х Рут выбрала своей карьерой юриспруденцию. Это был сложный выбор – в то время правом занимались буквально единицы женщин, пробиться можно было только демонстрируя экстраординарные способности.

Рут окончила один из лучших университетов – Корнеллский, с высшими баллами по всем предметам на своем курсе. Затем она окончила Гарвард и Колумбийский университет. Гинзбург пришлось своим талантом и упорством ломать нежелание многих мужчин пускать ее в профессию. Ее не хотели брать адвокатом юридические фирмы: "Все могло бы сложиться иначе: допустим, я бы получила должность постоянного партнера. Возможно, я выросла бы по карьерной лестнице и сегодня была бы партнером на пенсии. Но в жизни часто случается так, что препятствия превращаются в большую удачу".

В 1963-м Гинзбург стала одной из первых женщин-профессоров права в США. В 70-х она создала проект по защите прав женщин и начала последовательно как адвокат открывать дела в Верховном суде и отменять одну за другой дискриминирующие права человека нормы:

Женщинам есть место везде, где принимаются решения.

Она защищала не только женщин

Причем Рут защищала права любых дискриминируемых людей – мужчин, чернокожих, гомосексуалистов, военнослужащих. Она доказывала, что гендерная дискриминация вредна мужчинам не меньше, чем женщинам. Ее целеустремленная правозащитная деятельность и авторитет правоведа привели к назначению ее федеральным судьей округа Колумбия в 1980-м.

Она вышла замуж за юриста, у них двое детей.

Мой муж является исключительным примером его поколения. Он был первым парнем, которого волновало, что у меня есть мозги.

А в 1993-м Гинзбург получила статус судьи Верховного суда США – высшей государственной должности в сфере правосудия, одной из самых значимых политических постов в государстве. В Верховном суде всего девять судей, они назначаются президентом с одобрения сената Конгресса США пожизненно, из числа ведущих юристов страны.

Благодаря Гинзбург в США стало нормой:

обязанность для женщин выступать присяжными в суде наравне с мужчинами;

отцы с детьми получили право на алименты;

армия предоставляет беременным женщинам-офицерам оплачиваемый отпуск.

Гинзбург известна также длительной борьбой с раком, который поразил ее в 66 лет. У нее был рак кишечника, рак поджелудочной железы, рак легких и снова рак поджелудочной железы, и трижды она побеждала болезнь, и ушла из жизни после осложнений от четвертого очага онкологии. Она не сдавалась до последнего дня и поражала врачей своей дисциплиной и жизненной стойкостью.

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А в Украине судьи Окружного админсуда принимают коррупционные решения, их преступные замыслы записывают детективы НАБУ, но государство позволяет беспределу продолжать править в судах, самые известные судьи в Украине – это отъявленные мошенники. И пока нашей целью не станет справедливое правосудие, не будет у нас ни реформ, ни современного государства. Потому что судьями должны быть герои, о которых снимают кино и которые для многих в своей стране могут быть примером.