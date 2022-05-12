Символічно та у прямому сенсі: російські міста незабаром почнуть палати

У Росії серйозно розповідають про те, що в Європі справи гірші, ніж у них. Мовляв, як же вони обійдуться взимку без російського газу. При цьому ніхто на ставить важливе питання: а як сама Росія протримається до зими зі своїм газом.

Привіт, злидні

Припускаю, що зараз розпочнеться рекламна кампанія на кшталт "здорового харчування" (а головне – калорійного) без жодних там західних гмо-добавок.

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Простіше кажучи, готуватимуть "глибинний народ" до злиднів, видаючи це за благо. Як у північних корейців – не голод, але тотальна злидні, їдять двічі на тиждень рис, і, типу, норм.

Історія свідчить

Злами державності у Росії завжди проходили на тлі голоду та війни.

В даному випадку – злидні і війна, яку Кремль, як бачимо, навіть отримуючи по морді, поки що не збирається припиняти.

Але тим гірше для них самих. Вони самі як можуть наближають фінал п'єси. Отримають по морді не те що унітазом, а конкретним таким бумерангом.

"Руська вєсна" на підході

Вся їхня конструкція тримається на крові та смертях людей. І, рано чи пізно, це перейде усередину країни.

Не здивуюся, якщо російські міста почнуть палати (й символічно, й у прямому розумінні) – від гніву та хаотичних процесів. Все у найкращих традиціях "Коламбії Пікчерс". Пушиліни закінчать самогубствами (як люблять у Росії), а "глибинний народ" із озлобленим обличчям піде за гуманітаркою made in USA.

І звинувачувати у цьому росіяни можуть лише самі себе.

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