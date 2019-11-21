Сім'я ветеранів змушена жити в гаражі у Львові: деталі

Сапер Роман і гранатометниця Олена познайомились на Сході і домоглися переведення в один підрозділ, аби бути разом. Та після демобілізації через стан здоров'я бойова сім'я Козаків опинилася фактично на вулиці. Звичайний автомобільний гараж поблизу центру Львова став для них оселею.

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Їхня адреса гараж №26. У це важко повірити, та оселя подружжя ветеранів виглядає наче солдатський бліндаж на лінії фронту. У залізному контейнері Олена та Роман живуть із кінця червня. Облаштували тут кухню і навіть імпровізовану спальню.

Як пара познайомилася? Познайомились на сході, Роман – сапер 24 бригади. На початку війни виїхав з окупованого Криму. Олена спершу волонтерила, та згодом стала гранатометницею.



Олена Козак/ Фото 24 каналу

Разом вони були на промзоні Авдіївки та сьогодні залишились з підірваним здоров'ям і без житла. Чоловіка забрали з передової, а на початку літа демобілізували через стан здоров'я. Хворіє і Олена, у неї проблеми із хребтом. Поки служили, частина надавала їм житло у Яворові. Та після звільнення прихистку не мають.

Зараз сім'ї частково допомагають волонтери, привозять їжу та обігрівачі. Сім'я поки чекає на рішення комісії, аби поселитися у центрі для внутрішньо переміщених осіб. Та жити там вони зможуть лише півроку.



Роман Козак/ Фото 24 канал

Їм пообіцяли також допомогти із лікуванням у львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. Адже особливо його потребує Роман, у нього декілька виразок шлунку та відморожені ноги.