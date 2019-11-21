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      24 Канал Новини Новини України
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Сім'я ветеранів змушена жити в гаражі у Львові: деталі

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      Сапер Роман і гранатометниця Олена познайомились на Сході і домоглися переведення в один підрозділ, аби бути разом. Та після демобілізації через стан здоров'я бойова сім'я Козаків опинилася фактично на вулиці. Звичайний автомобільний гараж поблизу центру Львова став для них оселею.

      Як живе кохання, яке пройшло війну – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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      Їхня адреса гараж №26. У це важко повірити, та оселя подружжя ветеранів виглядає наче солдатський бліндаж на лінії фронту. У залізному контейнері Олена та Роман живуть із кінця червня. Облаштували тут кухню і навіть імпровізовану спальню.

      Як пара познайомилася? Познайомились на сході, Роман – сапер 24 бригади. На початку війни виїхав з окупованого Криму. Олена спершу волонтерила, та згодом стала гранатометницею.

      Олена Козак
      Олена Козак/ Фото 24 каналу

      Разом вони були на промзоні Авдіївки та сьогодні залишились з підірваним здоров'ям і без житла. Чоловіка забрали з передової, а на початку літа демобілізували через стан здоров'я. Хворіє і Олена, у неї проблеми із хребтом. Поки служили, частина надавала їм житло у Яворові. Та після звільнення прихистку не мають.

      Зараз сім'ї частково допомагають волонтери, привозять їжу та обігрівачі. Сім'я поки чекає на рішення комісії, аби поселитися у центрі для внутрішньо переміщених осіб. Та жити там вони зможуть лише півроку.

      Роман Козак
      Роман Козак/ Фото 24 канал

      Їм пообіцяли також допомогти із лікуванням у львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. Адже особливо його потребує Роман, у нього декілька виразок шлунку та відморожені ноги.

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      21 листопада
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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Новини Львова
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