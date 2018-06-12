Сім'ям, діти яких постраждали у ДТП в Білорусі, виділять мільйон гривень допомоги

Сім'ям, діти яких постраждали у ДТП в Білорусі 13 травня та сім'ї загиблого в цій ДТП школяра, Суми виділять 1 мільйон гривень допомоги.

Відповідне розпорядження підписав мер міста, передає Укрінформ.

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Документом визначається розмір матеріальної допомоги кожній родині із загальної суми в 1 млн грн, яку депутати міської ради 23 травня передбачили у міському бюджеті для цього. Таких сімей – семеро. Найменша виплата ставить 45 тисяч гривень. Найбільша – 270 тисяч гривень,

– повідомила заступник міського голови Альона Дмітрієвская.

Додається, що протягом червня дана допомога буде перерахована на рахунки батьків.

Зазначається, що окремо депутати виділили ще 20 тисяч гривень на передачу субвенції з міського бюджету обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на компенсацію витрат, пов'язаних із транспортування загиблого до Сум спецтранспортом.

Нагадаємо, страшна аварія трапилась у неділю, 13 травня, поблизу Бреста, автобус із Сум з дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик. Батьки та рідні постраждалих дітей перебували у Бресті в лікарні, де медики рятували життя школярів.