23:35
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, сьогодні
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, сьогодні
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сім'ям, діти яких постраждали у ДТП в Білорусі, виділять мільйон гривень допомоги

102
Сім'ям, діти яких постраждали у ДТП в Білорусі, виділять мільйон гривень допомоги
Сім'ям, діти яких постраждали у ДТП в Білорусі, виділять мільйон гривень допомоги / Фото з відкритих джерел

Сім'ям, діти яких постраждали у ДТП в Білорусі 13 травня та сім'ї загиблого в цій ДТП школяра, Суми виділять 1 мільйон гривень допомоги.

Відповідне розпорядження підписав мер міста, передає Укрінформ.

Читайте також: ДТП з дітьми у Білорусі: мати постраждалого хлопця розповіла про обставини поїздки

Документом визначається розмір матеріальної допомоги кожній родині із загальної суми в 1 млн грн, яку депутати міської ради 23 травня передбачили у міському бюджеті для цього. Таких сімей – семеро. Найменша виплата ставить 45 тисяч гривень. Найбільша – 270 тисяч гривень,
– повідомила заступник міського голови Альона Дмітрієвская.

Додається, що протягом червня дана допомога буде перерахована на рахунки батьків.

Зазначається, що окремо депутати виділили ще 20 тисяч гривень на передачу субвенції з міського бюджету обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на компенсацію витрат, пов'язаних із транспортування загиблого до Сум спецтранспортом.

Нагадаємо, страшна аварія трапилась у неділю, 13 травня, поблизу Бреста, автобус із Сум з дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик. Батьки та рідні постраждалих дітей перебували у Бресті в лікарні, де медики рятували життя школярів. 

Теги: Новини України Новини Білорусі Аварії та ДТП Суми
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
сьогодні, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 858
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
сьогодні, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 527
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
сьогодні, 19:01 Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
Яніна Ткачук 1440
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
сьогодні, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 255
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук