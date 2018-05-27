Син пенсіонера, якого іноземці побили на ринку у Києві, сповістив про його стан
Семен Санніков, який на ринку поблизу станції метро "Лісова" заступився за жінку з дітьми, але опісля його побили іноземці, наразі перебуває під опікою родини. Чоловік раніше вже переніс інфаркт, інсульти та не дуже дружить зі здоров'ям, відтак будь-яке втручання може мати фатальний характер. Натомість медичні органи допомоги йому поки не надали.
Про це написав його син Олексанлдр на своїй сторінці у Facebook.
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За його словами, відповідні медичні організації ще досі не надали відповідної допомоги його батькові.
Після того, як я забрав батька з райвідділку поліції на Лісовому масиві ми поїхали в Центральний Військовий госпіталь України. Нас запустили за лінією "швидкої". Зробили знімки зламаного носа, чим підтвердили факт перелому. Але лікар ЛОР батька не оглядав, сказали спить вдома, приходьте після свят, у вівторок. Проте вдалося зробити комп’ютерну томографію, побігали по вулиці за єдиним лікарем невропатологом, який весь час вибачався, що є зайнятим і після 24:00 нас все ж таки прийняв. Ось і все мед обслуговування полковника у відставці, який отримав травму,
– зауважив чоловік.
За його словами, наразі Семен Санніков перебуває у тихому спокійному місці та під опікою дружини, яка свого часу працювала медсестрою.
"Зараз ми з нашою матір'ю, Любов’ю Володимирівною, в минулому медсестра вищої категорії, сестрою Оленою, яка дала розголос події, стурбовані здоров'ям нашого батька, – це на першому місці. Батько – інвалід війни, переніс інфаркти, інсульти та не дуже дружить зі здоров'ям. Будь-яке втручання може мати фатальний характер", – підкреслив Олександр Санніков.
Також він додав, що уночі проти 26 травня працівники поліції на виїзді опитали його батька, однак згодом не затримали жодного із нападників.
Нагадаємо, 26 травня 24 Канал повідомляв, що на ринку біля станції метро "Лісова" у Києві група іноземних торговців одного з кіосків побила військового пенсіонера, який заступився за жінку з дітьми. Чоловікові зламали носа.
27 травня у зв'язку із інцидентом активісти розтрощили кілька кіосків на цьому базарі. У підсумку правоохоронці затримали 10 осіб.