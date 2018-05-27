Син пенсіонера, якого іноземці побили на ринку у Києві, сповістив про його стан

Семен Санніков, який на ринку поблизу станції метро "Лісова" заступився за жінку з дітьми, але опісля його побили іноземці, наразі перебуває під опікою родини. Чоловік раніше вже переніс інфаркт, інсульти та не дуже дружить зі здоров'ям, відтак будь-яке втручання може мати фатальний характер. Натомість медичні органи допомоги йому поки не надали.

Про це написав його син Олексанлдр на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, відповідні медичні організації ще досі не надали відповідної допомоги його батькові.

Після того, як я забрав батька з райвідділку поліції на Лісовому масиві ми поїхали в Центральний Військовий госпіталь України. Нас запустили за лінією "швидкої". Зробили знімки зламаного носа, чим підтвердили факт перелому. Але лікар ЛОР батька не оглядав, сказали спить вдома, приходьте після свят, у вівторок. Проте вдалося зробити комп’ютерну томографію, побігали по вулиці за єдиним лікарем невропатологом, який весь час вибачався, що є зайнятим і після 24:00 нас все ж таки прийняв. Ось і все мед обслуговування полковника у відставці, який отримав травму,

– зауважив чоловік.

За його словами, наразі Семен Санніков перебуває у тихому спокійному місці та під опікою дружини, яка свого часу працювала медсестрою.

"Зараз ми з нашою матір'ю, Любов’ю Володимирівною, в минулому медсестра вищої категорії, сестрою Оленою, яка дала розголос події, стурбовані здоров'ям нашого батька, – це на першому місці. Батько – інвалід війни, переніс інфаркти, інсульти та не дуже дружить зі здоров'ям. Будь-яке втручання може мати фатальний характер", – підкреслив Олександр Санніков.

Також він додав, що уночі проти 26 травня працівники поліції на виїзді опитали його батька, однак згодом не затримали жодного із нападників.