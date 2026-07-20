Після мобілізації у роту резерву син Нестора Шуфрича не повернувся з відпустки, – ЗМІ

Син відомого проросійського політика та нардепа Нестор Шуфрич потрапив до роти резерву 241 окремої бригади ТрО. Згодом чоловік пішов у відпустку "за сімейними обставинами" й так і не повернувся.

Про це розповів журналіст "Економічної правди" Дмитро Рясний.

Де служив Шуфрич-молодший?

Нестор Несторович Шуфрич потрапив до резервної роти 241 бригади понад місяць тому.

Цікаво, що чоловік опинився не в загальній казармі для мобілізованих, а оселився в кімнаті для відпочинку адміністрації. За словами журналіста, там в нього було власне одинарне ліжко і все для комфортного сну.

Довідка. Рота резерву або резервна рота – це підрозділ, який не виконує постійно завдання на передовій. У таких ротах тимчасово можуть перебувати військові без постійної посади (в очікуванні призначення, після госпіталю, перед переведенням тощо).

Також відомо, що телефони у всіх примусово мобілізованих відбирали одразу по заїзду. Однак у Шуфрича-молодшого телефон залишився при собі і він "не дуже намагався це приховати". Чоловік сидів у загальному коридорі під камерами спостереження і вільно спілкувався телефоном.

Згодом усім новобранцям видали форму: не винятком став і Шуфрич-молодший. Водночас плити і шолом йому передали свої – керамічні.

Нестор Несторович сам залюбки розповідав хто він, як сюди потрапив і як він і його родина незадоволені переслідуванням його батька. Отже, з його слів, у нього було бронювання, яке він мав би от-от продовжити, але був зупинений Печерським РТЦК, доставлений на експрес ВЛК, і згодом привезений в резервну роту 241 бригади,

– розповів Рясний.

За словами Шуфрича, він їхав до дівчини, а під парадним його затримали військові ТЦК.

Згодом Нестору Шуфричу підписали відпустку "за сімейними обставинами" – з неї він в роту на момент публікації так і не повернувся.

Нагадаємо, у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу-старшому у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича.

Вже в лютому 2024 року Шуфрич отримав нову підозру – у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.