Сирена лунала майже годину: у Тернополі стався збій у системі оповіщення

У Тернополі стався збій системи оповіщення про повітряну тривогу. Унаслідок цього сирена у місті лунала безперервно майже годину.

Про це повідомив заступник директора тернопільського обласного Департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту населення Володимир Фаріончук. Він уточнив, що збій трапився на обладнанні, що ретранслює сигнал про повітряну небезпеку на мікрорайоні "Аляска".

Читайте також Путін не хоче мирних перемовин, він готовий продовжувати війну на Донбасі, – Пентагон

У Тернополі сирена лунала майже годину

Сигнал про повітряну тривогу у Тернопільській області ввечері 27 травня почав лунати близько 21:24. Друга сирена, що сповіщає про відбій ймовірного ворожого удару з повітря, зазвучала по всій області о 22:28.

Втім через збій обладнання жителі мікрорайону "Аляска", що в обласному центрі, чули звук другої сирени аж до 23:24. Так, динаміки гули безперестанку протягом близько 57 хвилин.

Ремонтна бригада виїхала на місце, де проведе ремонт стійки, що ретранслює сигнал повітряної тривоги. Громадяни, зберігайте спокій,

– підкреслив Фаріончук.

До слова, кореспонденти суспільного мовника України повідомили, що звуки сирен, які не вщухали протягом майже цілої години, вони чули з мікрорайону "Аляска" до району "БАМу".

Як працює система оповіщення про повітряну тривогу

За виявлення ймовірної загрози з повітря в Україні відповідають радіолокаційні підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Саме вони фіксують усі повітряні цілі як над територією нашої держави, так і за її межами.

Між моментом фіксації повітряної загрози та запуском сирени минає декілька хвилин, інколи – навіть кілька десятків секунд. Буквально, це один телефонний дзвінок за допомогою спецзв'язку, після чого сирену у тих регіонах, де виникає небезпека ворожих ударів з повітря, вмикає або вимикає місцева влада.

Повітряні сили фіксують маршрут ракети, її приблизний курс, й допускають зміну цього маршруту. Тому, якщо ракета летить у бік конкретного населеного пункту, тривога спершу вмикається у тому місті чи області, над якими вона пролітатиме.

Зверніть увагу – російські окупанти завдають ударів із застарілої та забороненої зброї: дивіться відео