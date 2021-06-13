У Сирії посіпаки Асада обстріляли лікарню ракетами: 18 загиблих, серед них діти

На півночі Сирії з району, контрольованого силами Башара Асада, обстріляли лікарню. Загинули щонайменше 18 людей, серед них – діти.

Обстріл вівся по декількох районах міста Афрін й накрив лікарню. Щонайменше 23 людей отримали поранення.

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Серед загиблих:

лікар;

3 працівників лікарні;

2 жінки;

2 дітей;

командир повстанців.

Більшість жертв загинули в результаті обстрілу лікарні. Їхня кількість може зрости, адже кілька потерпілих наразі перебувають у критичному стані.

Що ще відомо про обстріл

Сирійські демократичні сили (SDF), очолювані курдами, вже виступили із заявою, в якій заперечують свою причетність до цього обстрілу.

За інформацією Anadolu, вогонь вели з району Телль-Ріфат, який перебуває під контролем сил режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Цей регіон (провінція Алеппо), як і всі, контрольовані протурецькими повстанцями, регулярно потерпає від жорстоких атак, вибухів та стрілянини.