Сирський – більше не головком, – Стерненко

Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що Олександр Сирський нібито більше не обіймає посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Про це Стерненко написав у своєму телеграмі.

Чи звільнили Сирського?

Ексрадник колишнього міністра оборони України Федорова Сергій Стерненко 21 липня написав про кадрове рішення у Збройних Силах України. За його словами, Олександра Сирського начебто звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Зауважимо, що наразі офіційного підтвердження інформації немає, адже рішення про звільнення з відповідної посади ухвалює президент України.

Радника президента з питань комунікації Дмитра Литвина журналісти запитали, чи відповідає дійсності заява про відставку головкома. "Скоро буде позиція президента", – відповів він.

РБК-Україна з посиланням на джерело повідомило, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Сирського. Про це президент може оголосити найближчим часом, додало медіа.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що скоріше за все завтра, 22 липня, вийдуть укази про призначення нових Головнокомандувача та начальника Генштабу ЗСУ.

Цього ж дня раніше радник президента повідомляв про щонайменше дві "вирішальні зустрічі". Одразу після рішень в Офісі президента обіцяли прокомунікувати їх із суспільством.