Сирський вручив погони бригадного генерала командиру "Азову" Денису "Редісу" Прокопенку
- Денис "Редіс" Прокопенко отримав звання бригадного генерала та відзнаку "Хрест заслуги".
- Бійці корпусу отримали почесні нагрудні знаки, обговорено потреби підрозділів у техніці та озброєнні.
Сирський вручив погони бригадного генерала командиру 1-го корпусу НГУ "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку. Він тако отримав відзнаку "Хрест заслуги".
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та 1-й корпус НГУ "Азов".
Що відомо про нагородження "Редіса"?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив погоди бригадного генерала командиру 1-го корпусу НГУ "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку.
Також "Редіс" отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ "Хрест заслуги".
Бійці корпусу отримали почесні нагрудні знаки Головнокомандувача ЗС України "Хрест Заслуги", "Щит Переможця", "Сталевий хрест", "Хрест хоробрих", "Срібний хрест", "Хрест Військова честь", "Золотий хрест" та "За сумлінну службу".
"Кожного дня ви демонструєте високу ефективність у знищенні ворога, і це дійсно зразок для всіх. Я пишаюся тим, що військовослужбовці Збройних сил України виконують завдання пліч-о-пліч із вами, і ми знаємо, що всі є побратимами, всі ми виконуємо одне завдання – захист нашої держави, України", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Сирський також заслухав доповіді командира корпусу. Було обговорено потреби підрозділів у техніці та озброєнні.
Вперше в історії НГУ звання Героя України отримала жінка
Жінка-військовослужбовиця Нацгвардії України вперше отримала звання Героя України.
За час служби Олександра "Вирва" Давиденко знищила три одиниці ворожої техніки, більше ніж 30 безпілотників і взвод окупантів. У березні 2025 року під час важкого бою вона самостійно евакуювала пораненого побратима та врятувала його, а згодом вступила в ближній бій із російським військовим.
Вона брала участь у 45 штурмових операцій.