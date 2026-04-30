Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових на передовій

Олександр Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових, які виконують завдання на передовій. Після близько двох місяців на позиціях має бути подальша заміна військовослужбовця.

Про це 30 квітня повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Наказ про ротацію: що відомо?

Олександр Сирський повідомив, що на тлі домінування дронів суттєво змінилась логіка ведення бойових дій та поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Крім того, ускладнилась логістика на полі бою та від передової до тилу.

Тому Головнокомандувач ЗСУ підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій. Потрібно це для збереження життя і здоров'я військових на передньому краї та в глибині оборони.

Як пояснив Сирський, тепер військових замінятимуть на позиціях після не більше двох місяців їхнього перебування там. Ротацію мають проводити командири у строк не пізніше одного місяця.

Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів,

– додав Сирський.

Новий наказ також визначає вимогу в обов'язковому медогляді і відпочинку для військових після виконання бойових завдань. До того ж має бути своєчасне забезпечення або поповнення боєприпасів і продовольства на позиціях.

Олександр Сирський наголосив, що виконання наказу жорстко контролюватимуть. За порушення загрожує відповідальність перед законом і статутами ЗСУ.

Наказ обов'язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї,

– резюмував Головнокомандувач.

