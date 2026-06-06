Там зосередилися понад 70 тисяч солдатів: Сирський розповів, де Росія продовжує нарощувати сили

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебував на позиціях українських військових на Півдні. Одним із найгарячіших напрямків цієї ділянки фронту залишається Олександрівський.

Разом із тим, ворог продовжує нарощувати зусилля й на інших відтинках фронту. Детальніше про це Сирський розповів 6 червня у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про ситуацію на Півдні?

За словами головкома, лише на Олександрівському напрямку угруповання росіян налічує понад 71 тисячу солдатів. Приблизно така сама кількість окупантів наразі налічується на Оріхівському й Гуляйпільському відтинках фронту.

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Ситуація залишається динамічною – активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України,

– зазначив Сирський.

У ході роботи на місцях разом із командувачем угруповання ДШВ генерал-майором Олегом Апостолом та командирами десантно-штурмових і штурмових підрозділів розглянули поточну оперативну обстановку, підсумки виконання бойових завдань і подальші кроки для посилення позицій українських сил.

Було підтримано ініціативи командирів щодо проведення активних дій на визначених напрямках, а також ухвалено рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними боєприпасами та технічними засобами.

Крім того, під час окремої зустрічі з командувачем Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді Сирський обговорив питання розвитку та ефективнішого застосування безпілотних систем.

Йдеться про подальше нарощування спроможностей для ураження противника на оперативній глибині.

Головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів,

– підкреслив головком.

До речі, українські удари вперше за час повномасштабного вторгнення системно заблокували ключову логістичну трасу від Ростова-на-Дону до Криму, яку Росія вважала недосяжною.

Внаслідок цього стало можливим випалення ворожих колон та підрозділів на правому березі Дніпра, які роками тероризували цивільне населення. Ірландський журналіст та документаліст Кейлін Робертсон пояснив 24 Каналу, що через неможливість підвезти воду, їжу та підкріплення ділянка фронту в окупованих Олешках стала повністю вразливою.