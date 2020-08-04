Від 3 серпня система електронних платежів НБУ перейшла на режим 23/7. Вже за перший день було оброблено 1,6 мільйонів платежів на загальну суму понад 119 мільярдів гривень.

Відтепер клієнти матимуть змогу проводити чутливі до часу операції, коли їм зручно. Міжбанківські платежі у системі доступні 23 години на добу 7 днів на тиждень, про це повідомили у Нацбанку.

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Така функція позитивно вплине на впровадження інноваційних інструментів безготівкового переказу коштів. Також експерти прогнозують суттєве зростання частки безготівкових розрахунків.

Які банки першими здійснили платежі

Альфа Банк;

Перший інвестиційний банк;

ІдеяБанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк.

Вже за добу роботи системи платежі за новим регламентом здійснили усі 75 банків України, а також Державна казначейська служба.

"23/7" – лише перший етап

В НБУ вже заявили, що робота СЕП у режимі 23/7 – це лише перший етап. Далі Національний банк працюватиме над реалізацією цілодобового режиму роботи системи. Кінцева мета – "безкоштовний" режим роботи 24/7.

Зауважимо, до 3 серпня СЕП приймав міжбанківські платежі від 8:30 до 19:00 в робочі дні. У вихідні та свята можливості провести чутливі до часу операції в українців не було.