Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине

В последнее время я достаточно много рассказываю об изменениях в ДБН – государственных строительных нормах. Минрегион сейчас активно работает над обновлением этой нормативной базы.

Пересмотр строительных норм – одна из приоритетных задач министерства начиная с 2017 года. Почему это важно? Да потому что все они направлены на безопасность и комфорт людей. Мы хотим сделать жизнь украинцев лучше, поэтому приводим наши ДБН в соответствие с современными реалиями и новациями в строительстве, ведь технологии не стоят на месте.

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Использование современных технологий касается и освещения, хотя предыстория систем естественного освещения помещений началась еще в Древнем Египте.

Все знают, что древние египтяне были очень крутыми, особенно в строительстве. О древнеегипетских пирамидах точно слышали все. А ведь для освещения этих пирамид они не использовали огненные факелы или другие "лампы". Египтяне еще тысячи лет назад изобрели светоотражающие технологии для освещения помещений естественным светом. Уже потом, много лет спустя такие технологии начали использовать военные для освещения пороховых складов – по безопасности в них запрещено проводить электричество. Сейчас за рубежом такие технологии естественного освещения – световоды – пользуются большим спросом. Их используют на производствах, в плохо освещаемых и подвальных помещениях, либо просто в домах для энергосбережения и снижения затрат на освещение.

В наших же ДБН, по которым ведется проектирование и строительство всех объектов в Украине, применение этих технологий даже не предусматривалось. В проекте нового ДБН В.2.5-28:201Х "Естественное и искусственное освещение" предлагается внести соответствующую норму о возможности использование световодов для естественного освещения помещений солнечным светом, где нет возможности обеспечить такое освещение с помощью обычных окон. Обновленный ДБН разработан ООО "КиївПромЕлектроПроект", институтом НДІБК и специалистами КНУБА и будет утвержден в ближайшее время.

Какие плюсы такой технологии?

Это снижение потребления электроэнергии и минимизация расходов на освещение. Кроме того, психологи констатируют, что для зрения солнечный свет намного полезнее искусственного, он повышает настроение и работоспособность. И даже визуально увеличивает пространство. Тем более, что многие конструкции таких световодов позволяют не только передавать свет, но и накапливать его в течение светового дня для использования в вечерние промежутки времени.

Где могут проектироваться световоды?

- В помещениях, где нет необходимого уровня естественного освещения и его нельзя обеспечить иным способом или нет возможности провести электричество; (производственные и другие помещения);

- где отсутствует дневное освещение, а проектирование окон невозможно (подвальные помещения, закрытые коридоры, помещения без наружных стен);

- при энергосберегающем и другом строительстве.

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Що такое Государственные строительные нормы (ДБН)? Это обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.