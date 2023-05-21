Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він зазначив, що з точки зору військової науки сьогоднішні дії українських військ в Бахмуті демонструють фантастичну справу. Здійснило її наше командування в особі Головнокомандувача Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

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Вагнерівці закінчуються

Варто зазначити, що заява Євгенія Пригожина про нібито вихід ПВК "Вагнера" а Бахмуту 25 травня і заміну його підрозділів регулярними військами російської армії виглядає дуже сумнівною.

Насправді вагнерівці закінчуються на Бахмутському напрямку, і їх одразу на позиціях замінюють десантно-штурмові війська. Проте ефекту від них мало.

"В районі Кліщіївки вони поки що не дуже хочуть замінювати вагнерівців і "отрицательно" наступають дуже "ефективно", – підкреслив військовий експерт.

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Зайшли на важливий плацдарм

Водночас українські сили суттєво виснажили ворога і почали контратаку по флангах.

На північному флангу ми вже зайшли в промислову зону, яка розташована північніше Бахмута. Зараз ЗСУ вибиває звідти росіян. Це дуже важливий плацдарм, з якого далі можна проводити вогневе ураження окупантів,

– наголосив він.

Наразі найважливіше рух наших сил – на Південь: від Іванівського до Кліщіївки. Адже остання є опорним пунктом для російської армії.

"Якщо ЗСУ виб'ють ворога з Кліщіївки, то увесь російський фронт може посипатись", – впевнений Андрій Крамаров.

Важливо! Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських військових на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що оборона Бахмута триває, а українські сили продовжують наступати на флангах і наближаються до взяття міста у тактичне оточення.

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