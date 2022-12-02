Вибух був таким – думав, що небо падає: історія подружжя з Сіверська

Українському подружжю – Віктору та Людмилі, що живуть у Донецькій області, – вдалось дивом вижити під час обстрілу. Однак все ж російські окупанти вщент розбомбили їхню оселю.

Сіверськ – це невеличке містечко, що розташоване неподалік від Бахмута на Донеччині, бої за який точаться вже не один місяць. Відомо, що цей регіон є прифронтовою зоною та регулярно потерпає від атак зі сторони російських окупантів. 24 каналу вдалось поспілкуватися з літнім подружжям, яке живе в населеному пункті, та задокументувати їхню особливу історію.

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"Місцеві не покинуть Сіверськ"

За словами жителів Бахмутського району, російські загарбники щодня обстрілюють Сіверськ, зокрема б'ють по людях з далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ворожий снаряд прилетів в оселю Віктора та Людмили ще влітку, 4 липня, а менш як тиждень тому путінські вояки завдали другого удару. Подружжя розповіло, як їм вдалось дивом врятуватися.

У підвалі була дружина, а я був в хаті. А перед цим вона (жінка – 24 канал) мені вночі сказала, як начебто всевишній штовхнув її, що "підемо в підвал". О 06:10 – "віуу". Вибухнув такий, я думав, що небо на мене падає. Розсипалося все. Два дні відхаркувалося,

– розповідає чоловік.

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Пара також зазначила, що їхні діти та онуки виїхали з населеного пункту, а саме подружжя покидати Сіверськ не збирається за жодних обставин, бо це їхній дім. Зауважмо, що їхня вулиця одна з найбільш розбитих у місті – на ній кілька будинків взагалі повністю знищені авіабомбами.

Ситуація на Бахмутському напрямку поблизу Сіверська

За наявною інформацією, у Сіверську зараз продовжує жити близько 2 тисяч людей, а до лютого кількість мешканців була майже 12 тисяч. На вулиці Віктора та Людмили залишається жити близько сотні людей.

Аналітики зазначають, що Бахмут – це одна з найгарячіших точок на лінії фронту. Бої за місто триватимуть ще дуже довго, а російські окупанти не залишать спроб просуватися на цьому напрямку.

Росія докладатиме максимум зусиль, аби підкорити населений пункт, тому що їй потрібна "велика перемога" за понад 9 місяців війни. Однак фактично Бахмут – це капкан для ворожих вояків, з якого "вибратись" буде дуже важко.