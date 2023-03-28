Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Петро "Стоун" Волощенко. За його словами, у цьому нашим військовим допомагає саме місто.

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ЗСУ бережуть своїх

На Бахмутському напрямку російські військові зосередили свої удари на південному сході, в районі "літачка" – пам'ятника-символа Бахмута, який підірвали окупанти.

За "літачком" є будинки зі стінописами, бої точаться біля цих багатоповерхівок. Будинки й вулиці там переходять з "рук в руки",

– розповів Петро Волощенко.

Він додав, що завдання росіян там – вийти на Ювілейний район, де є ринок, у який нещодавно влучили. Варто зауважити, що цей ринок працював до останнього.

Військовий повідомив, що окупаційні війська мають певні успіхи в районі Забахмутки, бо він йде трохи по схилу і там розташовані однотипні сільські будинки, які легко знищити та відповідно просунутись по цій місцевості. Українські військові ж намагаються зберегти максимальну кількість воїнів, тому не можуть залишатись на відкритій території без будь-якого укриття.

Військовослужбовець ЗСУ про ситуацію у Бахмуті: дивитись відео

Просування росіян сповільнилось

Втім зараз російські військові дещо "забуксували", зазначив "Стоун". Все тому, що вони вперлися в мініфортеці – укріпрайони, де будинки служать контрольними спостережними пунктами (КСП). Там добре проглядається пересування будь-яких груп, що ходять в розвідку гинути.

"Цікаво зауважити, що росіяни туди (в укріпрайони – 24 Канал) заходять, навколо ведеться стрілецький бій навіть з тяжких кулеметів. Наші хлопці добряче відпрацьовують по ДРГ", – наголосив військовий.

Він додав, що в Бахмуті найчастіше ведуться ситуативні бої, у яких українські військові знищують російських загарбників.

Як карти бойових дій іноді спотворюють інформацію

Варто зазначити, що онлайн-карти бойових дій часто можуть показувати, що росіяни перебувають у конкретних районах міста, хоча це часто не означає, що ворог там закріпився. Туди могла зайти штурмова група, яку ЗСУ довелось відбивати.

Всі уже кричать, що начебто північ Бахмута і завод АЗОЦМ захопили, хоч це наразі не так. Наші хлопці сьогодні відпрацьовували навіть по Ягідному, а карта показує, що усе "червоне" і вони (росіяни – 24 Канал) туди зайшли,

– підкреслив Петро Волощенко.

Він закликав "не вестись" на недостовірну інформацію.

Хто зараз воює у Бахмутському районі

Військовослужбовець також повідомив, що зараз у Бахмуті немає "мужніх бородатих підрозділів", які записували відео з центру міста. Їх уже немає й в Часовому Ярі, що у Бахмутському районі.

"Зараз там ідуть в бій "парашутисти". Це навіть не "відморожені" штурмовики. Це "парашутисти-десантники", яких готували хіба що пірнати у фонтани та бити пляшки об голову", – зазначив Волощенко.

Тактика окупантів допомагає ЗСУ. "Стоун" розповів, що росіяни йдуть вперед та гинуть, а їхні командири не кажуть, що квадрат прострілюється, і кидають в бій нових. Через це дещо зупинився наступ ворожих військ.

Ситуація у Бахмуті: важливе