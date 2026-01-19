Просто мерзнуть у бліндажах: офіцер НГУ відповів, яким є забезпечення росіян біля Добропілля

Жахливі морози докучають на фронті не лише ЗСУ, а насамперед ворогу. Ситуацію для противника ускладнює байдуже ставлення російського командування до своїх солдатів.

Так, евакуації з ворожих позицій проводяться рідко. Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, зауваживши, що через складні умови противник зменшив наступальну активність.

Дивіться також Промах ракети може спричинити другий Чорнобиль, – "Флеш" про наміри Росії атакувати АЕС

Яким є забезпечення росіян біля Добропілля?

Бригада "Рубіж" зараз перебуває у зоні динамічних бойових дій. Сильні морози стали справжнім випробуванням і для українських захисників, і для росіян.

Однак противник страждає від морозів набагато більше, враховуючи ставлення росіяни до своїх військовослужбовців. Навіть отримавши поранення, військові РФ можуть просто замерзати у своїх бліндажах, адже евакуації чекати доводиться довго,

– наголосив Черняк.

Крім того, через погіршення погодних умов ворог зменшив наступальні темпи та кількість штурмів. За словами офіцера бригади, при -30 рухатись полем для атаки дуже важко. Тим часом у бліндажі ворога часом скидають засоби для обігріву, але дуже рідко.

Як ворог просувається біля Добропілля: дивіться на карті

Коли окупанти все ж здійснюють спроби штурмів, то роблять це малими піхотними групами без бронетехніки. Адже раніше під час механізованих атак ЗСУ її ефективно знищували.

До речі, водночас начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко зауважив, що для штурмів ворог почав використовувати легку техніку (квадроцикли та мотоцикли). Оскільки вони працюють на бензині, тому мороз для них не є перешкодою.

Що відомо про бої на Донеччині?