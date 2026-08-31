Зосередили дуже багато живої сили, – "Лютий" розповів про нову тактику росіян під Костянтинівкою

Костянтинівський напрямок залишається чи не найгарячішим на лінії фронту. Там, як і раніше, окупанти застосовують тактику "спаленої землі", але також накопичують велику кількість особового складу.

Про це 24 Каналу розповів командир взводу FPV-батальйону БПС Black Raven 93-ої ОМБр "Холодний яр" Віктор Лук'янов з позивним "Лютий", зауваживши, що ворог не полишає спроби штурмів. Ба більше, окупанти вже намагаються "рівняти ґрунт" у таких великих містах, як Краматорськ та Слов’янськ.

Нова тактика росіян під Костянтинівкою

За словами командира взводу FPV-батальйону БПС Black Raven 93-ої ОМБр "Холодний яр", через щільні забудови українським військовим складно виявляти противника та знищувати його.

Крім того, окупанти постійно намагаються просочуватись маленькими групами по 1 – 3 людини. В такий спосіб ворог "залягає", накопичується і починає штурмові дії.

Загалом росіяни зосередили дуже багато живої сили на цьому напрямку і техніки,

– підкреслив він.

Ситуація біля Костянтинівки: дивіться на карті

Також "Лютий" поділився, що іноді противник прикриває своїх штурмовиків безпілотною компонентою. в таких випадках іноді діє підрозділ "Рубікон". Однак тут все залежить і від погодних умов, адже це важливо для дронів.

"Якщо погодні умови погані, то ми не можемо відпрацьовувати "Бомберами", "Крилами", щоб відслідковувати їхнє пересування. Через це вони, як я вже казав, через щільну забудову починають накопичуватись і проводити штурмові дії", – зауважив він.

"Лютий" сказав, яку тактику використовує ворог біля Костянтинівки: дивіться відео

Зазначимо, що 22 серпня Володимир Зеленський повідомив про наміри Володимира Путіна щодо Донбасу. Президент України заявив, що Москва прагне захопити Костянтинівку до кінця цього року. Водночас саме на цьому напрямку втрати ворога сягають 70 – 80% від загальних втрат.